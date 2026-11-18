O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou na China nesta quarta-feira, 18, com o objetivo de reafirmar a liderança tecnológica americana no mundo. A viagem oficial, contudo, começou em segundo plano devido a uma onda de panes digitais em território norte-americano, o que levou o governo a agir para conter a apreensão da população.

No início do giro asiático, Trump minimizou as interrupções, que geraram receio entre os cidadãos quanto à segurança dos voos, ao acesso a contas bancárias e ao funcionamento de serviços de e-mail.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na terça-feira, 17, em Manila, nas Filipinas, o mandatário declarou que "está tudo bem" e sugeriu que os incidentes são reflexo do porte e da potência dos Estados Unidos.

Falhas

As falhas afetaram infraestruturas críticas e grandes corporações, como a Microsoft, o banco JPMorgan Chase, a Administração Federal de Aviação (FAA) e a rede de comunicações da Agência de Segurança Nacional (NSA).

O episódio alimentou temores de que a inteligência artificial possa comprometer atividades cotidianas, em meio à descoberta de brechas cibernéticas que exigem constantes atualizações de software.

Reação diplomática

Para acalmar os ânimos no segundo dia da viagem, o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio, pronunciou-se em nome do presidente. Ele afirmou a jornalistas que não há "nenhuma" evidência de conexão entre os episódios ou de envolvimento de países rivais, hackers ou criminosos.

"Às vezes, quando se corrige um sistema após a identificação de uma vulnerabilidade, ocorre uma interrupção temporária", explicou Rubio, acrescentando que foi dessa forma que lhe descreveram o possível papel da inteligência artificial no caso.

Os percalços colocam a administração americana na defensiva às vésperas de uma reunião trilateral complexa, marcada para quinta-feira, 19, com o presidente chinês, Xi Jinping, e o líder russo, Vladimir Putin.

Improviso e Ucrânia

Em Shenzhen, polo tecnológico chinês que sedia a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), Trump sinalizou que vai adotar uma condução improvisada. A aposta é que sua diplomacia sem roteiro, baseada em relações pessoais, deixe um legado nos dois últimos anos de mandato.

Na pauta com Xi e Putin estão a limitação de armas nucleares e o fim da guerra na Ucrânia, iniciada em 2022. Apesar do caráter inédito do encontro, analistas não esperam avanços concretos.

Antes do embarque, assessores haviam informado que o conflito no Leste Europeu ficaria fora da reunião. Na terça-feira, porém, Trump mudou o discurso, afirmando que a morte mensal de dezenas de milhares de soldados russos abriu uma oportunidade para a paz. "Acho que estamos muito perto de conseguir isso", disse o presidente.

Trump também ventilou a possibilidade de reuniões reservadas com Putin e com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, ambas sem confirmação oficial. Sobre o encontro com Kim, Rubio ressaltou que o interesse do presidente em dialogar é "sério", mas descartou que a conversa ocorra nesta quinta-feira.