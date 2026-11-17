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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o idealizador da reunião entre Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, prevista para acontecer na próxima quinta-feira, 19.

A informação foi compartilhada pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, na segunda, 16. O encontro de portas fechadas acontecerá na China, país comandado por Xi Jinping, e terá como objetivo discutir os rumos da guerra entre Rússia e Ucrânia.

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"Foi uma ideia, e isso é interessante, do senhor Lula. Ele encorajou essa reunião, ele me disse ontem, a fim de encorajar o fim da guerra da Ucrânia", afirmou o político canadense em conversa com a imprensa.

Como será a reunião entre chefes de Estado?

O encontro entre os três chefes de Estado ocorrerá durante a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), em Shenzen.

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, a reunião terá "trocas de opiniões profundas sobre a preservação da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências".

Putin, presidente da Rússia, um dos principais interessados na reunião, já chegou em Shenzen nesta terça-feira, 17. De acordo com o Kremelin, o encontro entre os três terá grande impacto global.