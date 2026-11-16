Lula terá reunião decisiva com ministros antes de indicar nome ao STF

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Além de conduzir as articulações para definir os nomes que farão parte do novo governo a partir de 2027, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma reunião marcada nesta semana com quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF): Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes.

Segundo informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, um dos principais assuntos da conversa será a escolha do substituto de Luís Roberto Barroso, que se aposentou e deixou uma vaga aberta na Corte.

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A expectativa é que, durante a reunião, os ministros incentivem Lula a indicar o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco, atualmente ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Lula e Rodrigo Pacheco - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Além de contar com o apoio do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Pacheco também tem o aval de uma parcela significativa dos senadores.

Por outro lado, os magistrados devem tentar convencer Lula a não reenviar ao Senado o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, rejeitado pela Casa em abril.

Relação com os presidentes do Congresso

As articulações para a escolha do novo ministro do STF também ocorrem em meio às negociações políticas envolvendo o Congresso Nacional.

Entre os temas em discussão estão a possível recondução dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre, ao comando das duas Casas, além da composição da Esplanada dos Ministérios a partir de 2027.

Para montar a nova equipe de governo, Lula deverá intensificar as conversas com dirigentes partidários.

Até o momento, as articulações ficaram a cargo do presidente nacional do PT, Edinho Silva, que, com o aval de Lula, procurou representantes de União Brasil, PP, Republicanos, PSD, MDB e Podemos, além de siglas da esquerda.

Lula retorna ao Brasil após viagem internacional

Lula volta ao Brasil nesta segunda-feira, 16, após realizar a primeira viagem internacional desde a reeleição.

A previsão é que o presidente chegue a Brasília entre a noite desta segunda e a madrugada de terça-feira, 17.

Madri, na Espanha, foi a última parada do roteiro internacional. Antes, o petista cumpriu agendas nas Filipinas, durante a cúpula da Asean, e na Turquia, onde participou do início da COP31.