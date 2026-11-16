PRESSÃO
Lula terá reunião decisiva com ministros antes de indicar nome ao STF
Presidente se reunirá com quatros integrantes da Corte nesta semana
Além de conduzir as articulações para definir os nomes que farão parte do novo governo a partir de 2027, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma reunião marcada nesta semana com quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF): Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes.
Segundo informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, um dos principais assuntos da conversa será a escolha do substituto de Luís Roberto Barroso, que se aposentou e deixou uma vaga aberta na Corte.
A expectativa é que, durante a reunião, os ministros incentivem Lula a indicar o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco, atualmente ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).
Além de contar com o apoio do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Pacheco também tem o aval de uma parcela significativa dos senadores.
Por outro lado, os magistrados devem tentar convencer Lula a não reenviar ao Senado o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, rejeitado pela Casa em abril.
Relação com os presidentes do Congresso
As articulações para a escolha do novo ministro do STF também ocorrem em meio às negociações políticas envolvendo o Congresso Nacional.
Entre os temas em discussão estão a possível recondução dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre, ao comando das duas Casas, além da composição da Esplanada dos Ministérios a partir de 2027.
Para montar a nova equipe de governo, Lula deverá intensificar as conversas com dirigentes partidários.
Até o momento, as articulações ficaram a cargo do presidente nacional do PT, Edinho Silva, que, com o aval de Lula, procurou representantes de União Brasil, PP, Republicanos, PSD, MDB e Podemos, além de siglas da esquerda.
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