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O programa Gás do Povo completa um ano de operação com 1,83 milhão de famílias beneficiadas na Bahia, alcançando mais de 5,5 milhões de pessoas em todo o estado.

Para garantir o acesso gratuito ao botijão de gás de cozinha de 13 quilos, a iniciativa conta com uma rede de 2.162 revendas credenciadas e 126 planos alternativos de atendimento distribuídos pelos 417 municípios baianos.

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Em âmbito nacional, o Gás do povo atende cerca de 15 milhões de famílias, o equivalente a mais de 45 milhões de pessoas. Com investimento acumulado de R$ 5,5 bilhões, a iniciativa do Governo Federal triplicou o público alcançado pelo antigo Auxílio Gás, que contemplava aproximadamente 5 milhões de famílias.

Como funciona o benefício

O programa atende famílias inscritas no Bolsa Família que tenham dois ou mais integrantes. A quantidade de recargas gratuitas varia conforme o número de pessoas na residência.

Famílias com dois ou três integrantes têm direito a uma recarga a cada três meses. Já aquelas com quatro ou mais pessoas podem receber um botijão a cada dois meses.

Segundo o balanço divulgado pelo governo, a taxa de utilização dos vales com validade em novembro de 2026 foi de 79,13%.

Como saber se tem direito ao benefício?

Para saber se tem direito ao benefício, os interessados podem consultar a situação pelos canais oficiais do programa: aplicativo Meu Social – Gás do Povo, site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), Portal Cidadão CAIXA, site da Caixa ou pelos telefones 111, 0800 726 0207 e Disque Social 121.

Como retirar o vale-recarga do Gás do Povo?

Após confirmar o direito ao benefício, a pessoa responsável pela família deve procurar uma das 27 mil revendedoras de gás que aderiram ao programa em todo o país. A validação é feita eletronicamente na maquininha Azulzinha da Caixa, por uma das seguintes formas:

Cartão com chip do Bolsa Família, mediante uso de senha;

Cartão de débito de conta da Caixa, mediante uso de senha;

CPF, com código de validação enviado por SMS ao celular cadastrado na Caixa.

Programa prevê ampliação em 2027

Entre as prioridades do Gás do Povo para 2027 está a inclusão de 1,4 mil cozinhas solidárias, que oferecem refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A previsão está estabelecida na Lei nº 15.348/2026.

O governo também prevê ampliar a rede de revendas credenciadas e melhorar os planos alternativos de atendimento, principalmente em regiões remotas ou de difícil acesso.

O programa é executado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com o Ministério de Minas e Energia.