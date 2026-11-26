Em 2026, quatro pessoas foram denunciadas por exercício ilegal da psicologia na Bahia, segundo o Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03). Com alta subnotificação, os casos escondem perigos e acendem o alerta, segundo a entidade. Com o avanço das redes sociais – ferramentas amplamente usadas por profissionais habilitados –, as vítimas, já vulnerabilizadas, estão expostas a situações que podem piorar o seu quadro de saúde mental, resultando em danos que podem afetar o seu bem estar.

Profissionais ouvidos por A TARDE alertam para os riscos e dão dicas de como se proteger nessas situações. Não incomum, em redes sociais como Instagram e Tiktok perfis se apresentam como profissionais habilitados, mas, para isso, é preciso ter registro, chamado de CRP, em algum conselho regional de psicologia, que pode ser consultado no site www.cadastro.cfp.org.br, do Conselho Federal de Psicologia (CFP).

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“A pessoa que faz um cursinho rápido se intitula psicanalista e faz um monte de bobagens quando atende um paciente, aumentando o risco de piorar o adoecimento ou sofrimento mental (...) ou, se esse paciente não tiver um adoecimento propriamente dito e está buscando uma ajuda para resolver, ela corre o risco de adoecer depois de escutar determinadas coisas de pessoas que não tem competência”, alerta Soraya Carvalho, coordenado do Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, ligado à Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab).

Nos casos de denúncias recebidas pelo Conselho Regional de Psicologia na Bahia (CRP-03), elas são encaminhadas para os órgãos competentes por meio de notícias-crime. A entidade manifesta preocupação em relação aos casos que têm sido registrados. Em 2025, cinco casos, e neste ano 4, até o momento.

“O exercício ilegal da psicologia é uma situação grave e preocupante, sobretudo pelos riscos que representa à saúde mental da população. (...) Essa prática pode comprometer a qualidade do cuidado, agravar situações de sofrimento emocional e provocar outros prejuízos às pessoas atendidas, muitas das quais já se encontram em condições de vulnerabilidade quando procuram ajuda profissional”, afirma a gerente técnica da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP-03, a psicóloga Helena Miranda dos Santos.

O CRP-03 possui competência para fiscalizar a atuação de profissionais e empresas de psicologia regularmente inscritos. Nos casos em que não há registro profissional, as denúncias são comunicadas aos órgãos de investigação, como a Polícia Civil da Bahia (PCBA) e Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Em uma simples busca na aba de pesquisa do TikTok ou o Reels, no Instagram com os termos “falso psicólogo”, é possível encontrar centenas de conteúdo explicando sobre sinais que podem ser um indicativo de falsos profissionais, além também, de profissionais que se apresentam como habilitados. Nos comentários, relatos de quem já passou por alguma situação do tipo chamam atenção.

É importante destacar que mesmo com graduação, é obrigatório possuir o registro junto a um conselho regional, a exemplo do CRP-03, da Bahia.

O psicólogo Tadeu Ferreet avalia outro aspecto na vida de quem passa por uma experiência de falso profissional: a retomada do tratamento. Ele avalia que é preciso uma nova abordagem profissional para que alguém que passou pela situação volte a confiar em profissionais.

“Quando alguém descobre que foi atendido por um falso psicólogo, voltar a falar da própria intimidade pode dar medo. Na primeira sessão, é importante o profissional partir de uma pergunta simples: O que ficou mais difícil para você depois dessa experiência? A pessoa pode falar do que sente hoje, pedir uma pausa ou deixar certos detalhes para outro momento. Se ela se culpa por ter confiado, é importante lembrar que buscar ajuda foi legítimo e que a responsabilidade pelo engano é de quem se apresentou falsamente como profissional”, enfatiza.

Em maio deste ano, o MP-BA deflagrou a Operação Catarse, que investigou psicoterapeuta Jordan Van Der Zeijden Campos, conhecido como Jordan Campos, acusado de violação sexual mediante fraude, estelionato e assédio sexual contra mulheres que eram pacientes ou alunas de cursos de formação. Foram feitas buscas e apreensões nos bairros da Pituba e Caminho das Árvores, onde ficava a casa e o consultório do acusado. Embora não se trate diretamente de crime de falso profissional, informa a atuação criminosa, que deve ser denunciada.