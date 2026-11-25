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Presente no terceiro dia da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, no Centro de Convenções de Salvador, nesta quarta-feira, 25, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, conversou com o portal A TARDE sobre o futuro do exercício do Direito com o avanço da Inteligência Artificial.

Beto Simonetti afirmou prever a regulamentação dessas ferramentas, com os pilares que vão reger a utilização da IA na advocacia. O presidente da OAB ainda frisou que a área deve passar por transformações a partir das balizas.

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"Eu acredito que as ferramentas que são apresentadas com a Inteligência Artificial são extremamente úteis, devem ser utilizadas com responsabilidade e ética. Devemos avançar para a regulamentação desse uso, e teremos muito em breve as balizas do que deve e o que não deve ser feito com a inteligência artificial", destacou o presidente da OAB.

Balanço positivo da Conferência de Advocacia

Beto Simonetti exaltou o sucesso da 25ª edição da Conferência Nacional de Advocacia, que contou com alta adesão de advogados de todas as partes do país.

Foram 20 mil inscritos para os três dias de evento, que contou com cerca de 50 painéis, de acordo com o presidente da OAB.

"Encerramos com um saldo extremamente positivo. Tivemos 400 palestrantes, 50 painéis, 20 mil inscritos. O saldo é muito positivo", destacou.