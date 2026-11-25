A implementação da reforma tributária brasileira representa um dos grandes desafios para o sistema jurídico do país. Além das mudanças que atingem diretamente empresas, trabalhadores e contribuintes, a nova legislação também exige preparação dos profissionais responsáveis por interpretar e aplicar as regras.

Nesse contexto, a especialização da advocacia e da magistratura ganha importância diante dos impactos que as transformações podem provocar em diferentes setores da sociedade.

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Durante a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, realizada nesta quarta-feira, 25, no Centro de Convenções de Salvador, o advogado e especialista em Direito Tributário Edvaldo Brito destacou a importância da advocacia na proteção dos interesses dos cidadãos e dos contribuintes. Um dos palestrantes do evento, ele também chamou a atenção para a necessidade de ampliar a preparação dos magistrados diante das mudanças tributárias.

“A advocacia é uma atividade que protege o cidadão. É uma atividade que é tão importante para a população que a Constituição do Brasil diz que a advocacia é um dos pontos auxiliares dessa democracia. Então, nós estamos diante de uma reforma tributária", iniciou Edvaldo Brito.

"Essa reforma tributária mexe com muitos dos interesses de muitas pessoas. E a advocacia é quem vai entregar a função de proteger os interesses dessas pessoas, e é o que nós estamos fazendo aqui. Na minha palestra, eu vou chamar a atenção de que nós estamos especializando os advogados, mas precisamos fazer isso com a magistratura. Então, nós temos advogados altamente envolvidos na reforma tributária e a magistratura não. Então, é isso que nos preocupa.”

Alcance da informação

Outro aspecto abordado por Edvaldo Brito foi a ampliação do debate público sobre temas jurídicos. Na avaliação do advogado, o avanço dos meios de comunicação e o alcance das informações fizeram com que assuntos antes restritos a especialistas e profissionais diretamente envolvidos passassem a fazer parte do conhecimento de toda a sociedade. A reforma tributária é um exemplo desse movimento, que, segundo ele, contribui para o futuro da advocacia e para a proteção dos contribuintes.

“É porque os meios de comunicação estão muito mais avançados e muito mais abrangentes no seu alcance, e isso leva as pessoas a tomarem conhecimento de tudo que se passa na sociedade. Então, a reforma tributária, que antigamente eram só os técnicos, as pessoas envolvidas, inseridas nesse contexto, que se preocupavam, hoje toda a sociedade toma conhecimento. E, assim, é ótimo para todos nós, para o futuro da advocacia e para os interesses dos contribuintes que estarão protegidos pelos advogados.”

Participação da sociedade no Judiciário

Brito também defendeu a participação da sociedade no acompanhamento da atuação do Poder Judiciário. Para ele, a fiscalização pública das decisões judiciais pode contribuir para uma atuação mais cuidadosa dos magistrados, com clareza e profundidade técnica. O advogado ressaltou, porém, que esse acompanhamento não deve ter como objetivo influenciar o entendimento dos juízes, mas observar como as decisões são tomadas.

“Eu acho que essa preocupação e essa participação na atuação do Judiciário pela sociedade é muito útil, porque isso leva também os membros da magistratura a terem cuidado na sua atuação, a fazerem justiça com muita clareza, a fazerem justiça com muita profundidade técnica. E essa é a razão pela qual eu concito mais ainda essa participação da sociedade, não para direcionar a decisão do juiz, mas para fiscalizar quando ela é tomada.”