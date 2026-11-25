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Para quem deseja uma vaga na função de especialista em atendimento, a Casa do Trabalhador abriu 700 oportunidades de emprego em Feira de Santana, no nordeste da Bahia. A seleção será realizada presencialmente na próxima sexta-feira, 27, com entrevistas das 8h às 11h. A contratação é imediata e não é necessário comprovar experiência.

Segundo o órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec), as entrevistas serão realizadas na sede da Casa do Trabalhador, na Rua Desembargador Filinto Bastos.

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As vagas são destinadas à empresa Atento com jornada de trabalho na escala 5x2. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem cumprir estes requisitos:

Conhecimentos de informática;

Ter ensino médio completo;

Boa prática de digitação.

A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura de Feira de Santana voltadas à intermediação de mão de obra e à aproximação entre empresas contratantes e trabalhadores que procuram uma oportunidade de emprego.