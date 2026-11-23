A empresa de tecnologia americana Nvidia anunciou, nesta segunda-feira, 23, o retorno de Jensen Huang ao cargo de CEO do grupo. A informação acontece dias após sua renúncia em meio ao escândalo de adultério, suposta espionagem e contrabando de chips para a China

A decisão foi tomada por unanimidade pelo conselho de administração da Nvidia. Com isso, Huang volta aos cargos de presidente do conselho, chefe-executivo e membro do conselho, com efeito imediato, após uma série de reuniões que deixaram os conselheiros satisfeitos com sua "franqueza e capacidade de liderança", indicou a empresa em um comunicado.

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O conselho disse, ainda, que restituiu Huang à frente da empresa após receber informação de "altas esferas" do governo americano, da qual deduziram que ele "não representava qualquer risco para a segurança nacional dos Estados Unidos".

"O conselho considera que Jensen é a pessoa certa para comandar a Nvidia e que sua restituição atende ao interesse superior dos acionistas, dos funcionários, dos sócios e dos clientes" da empresa, afirmou o presidente do conselho, Harvey Jones, citado no comunicado.

Ações em alta

Desde a véspera da renúncia, as ações da fabricante de chips desabaram 27,7%, levando a empresa perder US$ 1,16 trilhão em valor de mercado. O movimento ampliou a pressão pela volta de Huang, já que muitos o veem como a alma da Nvidia. No fim do dia de ontem, a companhia valia US$ 3,02 trilhões.

Nesta manhã, os papéis da empresa dispararam após a notícia do retorno, com salto de 29% nas primeiras negociações do pregão.

Relembre a polêmica

O fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, entrou no centro de uma polêmica que envolve relacionamento extraconjugal e suspeitas de espionagem internacional. Após Huang admitir o caso, a companhia anunciou a abertura de uma investigação independente para apurar se o executivo foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

Em uma mensagem enviada aos funcionários da Nvidia, obtida pela agência Reuters, Jensen Huang confirmou que manteve um relacionamento fora do casamento e assumiu “total responsabilidade” por seus atos.

Segundo reportagem publicada pelo jornal The New York Times em outubro, o executivo teria se relacionado com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers sediada em Singapura

O que é a Nvidia e por que o caso preocupa o mercado?

A Nvidia é uma das principais fabricantes de chips do mundo e ganhou protagonismo com a expansão da inteligência artificial. Seus processadores são utilizados no treinamento de modelos como o ChatGPT e atendem gigantes da tecnologia, como Microsoft, Google, Amazon, Meta e Spotify.

No final de outubro, a companhia alcançou a marca histórica de US$ 5 trilhões em valor de mercado, tornando-se a primeira empresa a atingir esse patamar.

Apesar do crescimento, as ações da fabricante sofreram fortes quedas recentemente, em meio às preocupações dos investidores sobre a sustentabilidade dos investimentos em inteligência artificial. O novo episódio envolvendo seu fundador pode ampliar a pressão sobre a companhia e levantar questionamentos sobre sua liderança

Com a saída definitiva de Huang da companhia, o cenário da Inteligência Artificial sofre incertezas e ameaças. Especialistas suspeitam que a mudança no quadro da Nvidia desestabilize um ecossistema de IA que o empresário ajudou a financiar.

Embora não haja certeza sobre a influência da polêmica no desenvolvimento de outras companhias, mudanças deste tipo podem gerar uma troca do risco ligado à inteligência artificial por outros ativos.