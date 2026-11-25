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A implantação do Complexo Eólico Sento Sé, no norte da Bahia, deve gerar 1.672 oportunidades de trabalho em diferentes áreas, destinadas a profissionais com e sem experiência. Para os interessados, a empresa brasileira Casa dos Ventos realizará mutirões de cadastramento de currículos nos municípios de Umburanas e Sento Sé até sábado, 28.

Do total previsto, 1.308 vagas são destinadas à mão de obra direta e outras 364 à mão de obra indireta e ao suporte técnico.

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As contratações serão realizadas gradualmente, entre dezembro deste ano até março de 2028, de acordo com o andamento do empreendimento. Entre as áreas contempladas estão construção civil, terraplenagem, montagem eletromecânica, logística, administração, engenharia, segurança do trabalho e meio ambiente.

A iniciativa conta com a parceria do Governo da Bahia, por meio da Rede SineBahia, vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). O cadastramento, a triagem e o encaminhamento dos candidatos são realizados exclusivamente pelas equipes do serviço estadual, com prioridade para trabalhadores dos municípios envolvidos.

Como participar?

Para realizar o cadastro, os interessados devem ter pelo menos 18 anos e apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, física ou digital, e comprovante de residência atualizado. Dependendo da função, também poderão ser solicitados certificados de qualificação profissional e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os atendimentos seguem um cronograma dividido entre as duas cidades.

Confira os locais e horários:

Umburanas

Data: 25 de novembro (quarta-feira)

Horário: das 8h às 17h

Local: Salão Paroquial, na Praça Jeovando Lopes de Almeida.

Sento Sé – Comunidade Alegre

Data: 26 de novembro (quinta-feira)

Horário: das 9h às 12h

Local: Sala Avançada Arcênio José de Alencar.

Sento Sé – Comunidade Campo Largo

Data: 26 de novembro (quinta-feira)

Horário: das 13h às 16h30

Local: Sala Avançada José de Anchieta.

Sento Sé – sede

Datas: 27 e 28 de novembro (sexta-feira e sábado)

Horário: dia 27, a partir das 8h; dia 28, até as 12h.

Local: Centro de Formação Continuada Dr. Juca Sento-Sé, na Rua JJ Fernandes da Cunha, Centro.