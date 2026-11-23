O Brasil ocupa a quarta posição entre os países com trabalhadores mais felizes, segundo o Índice Global de Alegria no Trabalho, da Ticket Edenred. O país alcançou 70 pontos em uma escala de 0 a 100, superando a média mundial, de 63 pontos.

O levantamento ouviu 26.370 pessoas, entre colaboradores e lideranças de Recursos Humanos (RH), em 27 países.

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A Índia lidera o ranking, com 73 pontos, seguida por México e Peru, empatados com 72. Na sequência do Brasil aparecem Chile (69), Estados Unidos (68), Argentina (66) e Uruguai (65). O Japão ocupa a última posição, com 47 pontos.

Mas o que contribui para a alegria dos brasileiros no ambiente profissional? A pesquisa aponta cinco fatores que ajudam a explicar a relação dos trabalhadores com suas empresas.,

5 fatores que influenciam a felicidade no trabalho

Boas relações com os colegas

Entre os trabalhadores com índice alto de alegria, 33% apontam os relacionamentos positivos com os colegas como um dos principais fatores para o bem-estar profissional. A convivência saudável fortalece o sentimento de pertencimento e a colaboração nas equipes.

Gostar do trabalho que faz

A satisfação com as próprias atividades é o principal motivo para permanecer na empresa atual, citado por 48% dos entrevistados. Em seguida, aparecem a segurança no emprego (45%) e o gosto pelas pessoas com quem trabalham (39%).

Benefícios além do salário

Trabalhadores com índice alto de alegria recebem, em média, cinco benefícios, enquanto aqueles com índice baixo contam com três. O levantamento também aponta que a incidência de burnout cai de 19% entre quem recebe apenas um benefício para 11% entre aqueles que recebem dez ou mais.

Reconhecimento profissional

A valorização também influencia a permanência dos funcionários. Apesar disso, apenas 18% recebem reconhecimento formal ou informal do gestor pelo menos três vezes por mês. Segundo a pesquisa, um reconhecimento mensal pode elevar de 73% para 86% a intenção de permanecer na empresa pelos próximos 12 meses.

Feedback e qualidade da gestão

A qualidade das conversas com gestores é outro ponto importante. No Brasil, 71% dos trabalhadores avaliam como boa ou excelente a qualidade do feedback recebido, enquanto esse percentual chega a 89% na percepção das lideranças de RH.

Salário ainda é motivo para deixar o emprego

Apesar dos indicadores positivos, a remuneração continua sendo um dos principais fatores de insatisfação. Entre os trabalhadores que procuram outro emprego, 31% dizem buscar um salário melhor.

A falta de valorização ou reconhecimento aparece em segundo lugar, com 23%, seguida pela insatisfação com a gestão ou liderança, citada por 20%.

Trabalhadores são menos otimistas que lideranças de RH

A pesquisa também identificou uma diferença entre a percepção dos funcionários e a avaliação do RH. No Brasil, os trabalhadores atribuem nota 7,4 à própria alegria no trabalho, enquanto as lideranças estimam uma média de 8,1.

Na avaliação do engajamento, 62% dos funcionários dizem estar mais engajados nos últimos 12 meses, contra 86% na percepção do RH.

Os resultados mostram que, embora o Brasil esteja entre os países com melhores índices de alegria no trabalho, ainda existem desafios relacionados à remuneração, ao reconhecimento e à gestão.