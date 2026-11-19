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O 13º salário de 2026 pode chegar ao bolso dos trabalhadores com um valor líquido maior do que no ano passado.

A mudança está relacionada às novas regras do Imposto de Renda, que garantem isenção para quem recebe até R$ 5 mil mensais e reduzem a tributação para determinadas faixas de renda acima desse limite.

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O impacto aparece principalmente na segunda parcela do benefício, quando são aplicados os descontos obrigatórios.

Com a redução ou a eliminação do Imposto de Renda, parte dos trabalhadores poderá receber um valor maior, mesmo mantendo a mesma remuneração.

O montante, porém, depende do tempo trabalhado, das verbas que compõem o salário e dos descontos aplicáveis. Confira o que é preciso saber sobre o pagamento.

Como a nova regra do Imposto de Renda pode aumentar o 13º?

As novas regras sancionadas pelo governo federal estabeleceram isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Trabalhadores com rendimentos superiores também podem ter redução na tributação, conforme a faixa salarial.

Como o desconto do IR é aplicado na segunda parcela do 13º, a mudança pode aumentar o valor líquido recebido por quem passou a ter direito à isenção ou a uma cobrança menor. A contribuição ao INSS continua sendo descontada normalmente.

Como o 13º salário é calculado?

O benefício corresponde a 1/12 da remuneração para cada mês trabalhado durante o ano. Para que o mês seja contabilizado, é necessário ter trabalhado pelo menos 15 dias.

Quem permaneceu empregado durante os 12 meses recebe o valor integral; quem começou ou deixou o emprego ao longo do ano recebe proporcionalmente.

Além do salário-base, entram no cálculo outras verbas salariais habituais, como:

Adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno;

Média de horas extras;

Comissões habituais.

Já benefícios indenizatórios e reembolsos, como vale-transporte e ajuda de custo, normalmente não integram a base de cálculo.

Quem tem direito ao 13º salário?

O benefício é garantido aos trabalhadores contratados pela CLT, incluindo empregados da iniciativa privada, trabalhadores urbanos e rurais, empregados domésticos e avulsos.

Aposentados e pensionistas do INSS também recebem a gratificação, seguindo o calendário da Previdência Social.

Estagiários, autônomos e profissionais contratados como pessoa jurídica (PJ) não têm direito obrigatório ao pagamento. Em caso de demissão por justa causa, o trabalhador também perde o direito ao 13º proporcional.

Quais descontos são aplicados?

O 13º salário pode sofrer dois descontos obrigatórios:

INSS: contribuição previdenciária calculada conforme a remuneração;

Imposto de Renda: cobrado quando o trabalhador não se enquadra nas condições de isenção.

Os descontos são aplicados na segunda parcela. Por isso, o valor recebido nessa etapa costuma ser menor do que o da primeira.

Quando o 13º salário será pago em 2026?

A empresa pode pagar o benefício em parcela única ou dividir o depósito em duas etapas. Os prazos estabelecidos são:

Primeira parcela: até 30 de novembro;

Segunda parcela: até 20 de dezembro.

Em 2026, como o dia 20 de dezembro cai em um domingo, a segunda parcela deverá ser antecipada para sexta-feira (18). O empregador também pode realizar os pagamentos antes dos prazos.

A empresa pode dividir o benefício em mais parcelas?

Não. A legislação prevê o pagamento em parcela única ou em duas etapas. O parcelamento em mais de duas vezes não está previsto nas regras gerais do 13º salário.

O que fazer se o valor estiver errado ou não for pago?

O primeiro passo é procurar a empresa e solicitar esclarecimentos, preferencialmente por escrito. Se houver divergência no cálculo, o trabalhador pode pedir a memória de cálculo para verificar se foram considerados corretamente os meses trabalhados e as verbas salariais.

Se a situação não for resolvida, é possível:

Procurar o sindicato da categoria;

Registrar denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

Acionar o Ministério Público do Trabalho (MPT), em casos que envolvam vários empregados;

Recorrer à Justiça do Trabalho para cobrar os valores devidos.

Quais são as punições para empresas que não pagam?

Empresas que atrasam ou deixam de pagar o benefício podem ser autuadas pela fiscalização trabalhista. A multa administrativa informada é de R$ 176,03 por empregado prejudicado, com aplicação em dobro em caso de reincidência.

A penalidade não elimina a obrigação de pagar o 13º salário, que continua sujeito a juros e correção monetária, além de possíveis multas previstas em acordos ou convenções coletivas.

O atraso gera indenização?

Não necessariamente. O atraso no pagamento não garante automaticamente uma indenização por danos morais.

Para que a Justiça reconheça esse direito, é preciso demonstrar prejuízo concreto causado pela empresa, como a negativação do nome do trabalhador por não conseguir pagar suas contas.