FIM DE ANO
13º de 2026 pode ser maior; confira prazos e regras de pagamento
Novas regras tributárias podem fazer diferença no bolso dos trabalhadores
O 13º salário de 2026 pode chegar ao bolso dos trabalhadores com um valor líquido maior do que no ano passado.
A mudança está relacionada às novas regras do Imposto de Renda, que garantem isenção para quem recebe até R$ 5 mil mensais e reduzem a tributação para determinadas faixas de renda acima desse limite.
O impacto aparece principalmente na segunda parcela do benefício, quando são aplicados os descontos obrigatórios.
Com a redução ou a eliminação do Imposto de Renda, parte dos trabalhadores poderá receber um valor maior, mesmo mantendo a mesma remuneração.
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O montante, porém, depende do tempo trabalhado, das verbas que compõem o salário e dos descontos aplicáveis. Confira o que é preciso saber sobre o pagamento.
Como a nova regra do Imposto de Renda pode aumentar o 13º?
As novas regras sancionadas pelo governo federal estabeleceram isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês.
Trabalhadores com rendimentos superiores também podem ter redução na tributação, conforme a faixa salarial.
Como o desconto do IR é aplicado na segunda parcela do 13º, a mudança pode aumentar o valor líquido recebido por quem passou a ter direito à isenção ou a uma cobrança menor. A contribuição ao INSS continua sendo descontada normalmente.
Como o 13º salário é calculado?
O benefício corresponde a 1/12 da remuneração para cada mês trabalhado durante o ano. Para que o mês seja contabilizado, é necessário ter trabalhado pelo menos 15 dias.
Quem permaneceu empregado durante os 12 meses recebe o valor integral; quem começou ou deixou o emprego ao longo do ano recebe proporcionalmente.
Além do salário-base, entram no cálculo outras verbas salariais habituais, como:
- Adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno;
- Média de horas extras;
- Comissões habituais.
Já benefícios indenizatórios e reembolsos, como vale-transporte e ajuda de custo, normalmente não integram a base de cálculo.
Quem tem direito ao 13º salário?
O benefício é garantido aos trabalhadores contratados pela CLT, incluindo empregados da iniciativa privada, trabalhadores urbanos e rurais, empregados domésticos e avulsos.
Aposentados e pensionistas do INSS também recebem a gratificação, seguindo o calendário da Previdência Social.
Estagiários, autônomos e profissionais contratados como pessoa jurídica (PJ) não têm direito obrigatório ao pagamento. Em caso de demissão por justa causa, o trabalhador também perde o direito ao 13º proporcional.
Quais descontos são aplicados?
O 13º salário pode sofrer dois descontos obrigatórios:
- INSS: contribuição previdenciária calculada conforme a remuneração;
- Imposto de Renda: cobrado quando o trabalhador não se enquadra nas condições de isenção.
Os descontos são aplicados na segunda parcela. Por isso, o valor recebido nessa etapa costuma ser menor do que o da primeira.
Quando o 13º salário será pago em 2026?
A empresa pode pagar o benefício em parcela única ou dividir o depósito em duas etapas. Os prazos estabelecidos são:
- Primeira parcela: até 30 de novembro;
- Segunda parcela: até 20 de dezembro.
Em 2026, como o dia 20 de dezembro cai em um domingo, a segunda parcela deverá ser antecipada para sexta-feira (18). O empregador também pode realizar os pagamentos antes dos prazos.
A empresa pode dividir o benefício em mais parcelas?
Não. A legislação prevê o pagamento em parcela única ou em duas etapas. O parcelamento em mais de duas vezes não está previsto nas regras gerais do 13º salário.
O que fazer se o valor estiver errado ou não for pago?
O primeiro passo é procurar a empresa e solicitar esclarecimentos, preferencialmente por escrito. Se houver divergência no cálculo, o trabalhador pode pedir a memória de cálculo para verificar se foram considerados corretamente os meses trabalhados e as verbas salariais.
Se a situação não for resolvida, é possível:
- Procurar o sindicato da categoria;
- Registrar denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
- Acionar o Ministério Público do Trabalho (MPT), em casos que envolvam vários empregados;
- Recorrer à Justiça do Trabalho para cobrar os valores devidos.
Quais são as punições para empresas que não pagam?
Empresas que atrasam ou deixam de pagar o benefício podem ser autuadas pela fiscalização trabalhista. A multa administrativa informada é de R$ 176,03 por empregado prejudicado, com aplicação em dobro em caso de reincidência.
A penalidade não elimina a obrigação de pagar o 13º salário, que continua sujeito a juros e correção monetária, além de possíveis multas previstas em acordos ou convenções coletivas.
O atraso gera indenização?
Não necessariamente. O atraso no pagamento não garante automaticamente uma indenização por danos morais.
Para que a Justiça reconheça esse direito, é preciso demonstrar prejuízo concreto causado pela empresa, como a negativação do nome do trabalhador por não conseguir pagar suas contas.