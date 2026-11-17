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Uma proposta em tramitação no Congresso Nacional altera a forma como o período de descanso dos trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é computado.

A iniciativa visa substituira contagem baseada em dias corridos por dias úteis, o que altera o total de dias de afastamento remunerado.

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O que propõe a mudança na CLT

A legislação trabalhista vigente estabelece que o trabalhador tem direito a 30 dias de férias após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho. Atualmente, esse cálculo contabiliza os dias corridos — o que inclui finais de semana e feriados que recaem no período de descanso.

O projeto de lei em análise propõe que o cômputo considere apenas os dias úteis. Caso a medida seja aprovada e sancionada nos termos atuais, o período de 30 dias de descanso passará a desconsiderar sábados, domingos e feriados nacionais, estaduais ou municipais.

Como funciona o cálculo atual versus a proposta

Regra atual (dias corridos) : O período de férias começa a valer a partir da data de início estipulada e engloba todos os dias da semana. Caso o trabalhador tire 30 dias corridos, sábados e domingos inseridos no intervalo são debitados do saldo.

: O período de férias começa a valer a partir da data de início estipulada e engloba todos os dias da semana. Caso o trabalhador tire 30 dias corridos, sábados e domingos inseridos no intervalo Regra proposta (dias úteis) : O recomeço da contagem exclui os dias não úteis. Se o trabalhador iniciar as férias em uma segunda-feira, os finais de semana e feriados oficiais não entram na contagem dos 30 dias de afastamento.

: O recomeço da contagem exclui os dias não úteis. Se o trabalhador iniciar as férias em uma segunda-feira, os finais de semana e feriados oficiais não entram na contagem dos 30 dias de afastamento. Na prática : quantos dias de descanso o trabalhador ganha

A alteração resulta em um aumento real no tempo em que o trabalhador permanece afastado das atividades laborais para descanso.

Impacto no calendário : Um período de 30 dias corridos contém, em média, de 8 a 9 dias não úteis (sábados e domingos), além de eventuais feriados.

: Um período de 30 dias corridos contém, em média, de 8 a 9 dias não úteis (sábados e domingos), além de eventuais feriados. Extensão do afastamento : Com a contagem em dias úteis, o trabalhador que usufruir de 30 dias de descanso terá um intervalo real no calendário que pode variar entre 38 e 45 dias corridos, dependendo do mês de início e da incidência de feriados.

: Com a contagem em dias úteis, o trabalhador que usufruir de 30 dias de descanso terá um intervalo real no calendário que pode variar entre 38 e 45 dias corridos, dependendo do mês de início e da incidência de feriados. Fracionamento : O projeto também impacta as regras de divisão de férias (que atualmente podem ser fracionadas em até três períodos, desde que haja concordância do empregador e um deles não seja inferior a 14 dias e os demais a 5 dias cada).

Situação atual do projeto de lei

A proposta tramita na Câmara dos Deputados e passa pelas comissões temáticas antes de seguir para votação no Plenário e, posteriormente, no Senado Federal.