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A BYD abriu 178 vagas de emprego para Pessoas com Deficiência (PcD) no Complexo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O processo seletivo contempla sete funções nas áreas de operação, logística, qualidade, alimentação e gestão ambiental, com inscrições feitas por meio do SineBahia até esta terça-feira, 17.

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Cargos e requisitos do processo seletivo da BYD

A seleção segue os critérios de saúde ocupacional definidos pela Lei de Cotas e abrange candidatos com deficiência visual (visão monocular ou baixa visão), deficiência auditiva (unilateral ou bilateral, para candidatos oralizados) e deficiência física, desde que a mobilidade seja compatível com as rotinas operacionais de cada setor.

As 178 oportunidades estão distribuídas nos seguintes cargos

Operador de Produção

Condutor Interno

Operador de Logística

Operador de Empilhadeira

Inspetor de Qualidade

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar em Gestão de Resíduos

De acordo com Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD do Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto do Brasil, a abertura das 178 vagas integra a expansão da unidade na Bahia e busca incorporar trabalhadores da região nas operações de mobilidade elétrica da montadora.

Como participar e municípios atendidos

O atendimento é destinado a moradores de cinco municípios baianos. Para participar das etapas de recrutamento, os candidatos devem retirar a carta de encaminhamento nos postos do SineBahia até o encerramento do expediente desta terça-feira, 17.

Cidades com atendimento habilitado no SineBahia

Camaçari

Lauro de Freitas

Dias D’Ávila

Simões Filho

Mata de São João

Documentação exigida para inscrição e seleção

Carta de encaminhamento emitida pelo SineBahia

Laudo médico caracterizador que comprove a deficiência

A apresentação da carta de encaminhamento e do laudo médico é obrigatória tanto na etapa de retirada no SineBahia quanto na validação da participação nas fases seletivas da empresa.

Resumo do serviço