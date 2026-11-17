OPORTUNIDADE
BYD abre 178 vagas na fábrica de Camaçari; veja como concorrer
Oportunidades atendem moradores de cinco cidades da Bahia; prazo no SineBahia termina nesta terça
A BYD abriu 178 vagas de emprego para Pessoas com Deficiência (PcD) no Complexo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.
O processo seletivo contempla sete funções nas áreas de operação, logística, qualidade, alimentação e gestão ambiental, com inscrições feitas por meio do SineBahia até esta terça-feira, 17.
Cargos e requisitos do processo seletivo da BYD
A seleção segue os critérios de saúde ocupacional definidos pela Lei de Cotas e abrange candidatos com deficiência visual (visão monocular ou baixa visão), deficiência auditiva (unilateral ou bilateral, para candidatos oralizados) e deficiência física, desde que a mobilidade seja compatível com as rotinas operacionais de cada setor.
As 178 oportunidades estão distribuídas nos seguintes cargos
- Operador de Produção
- Condutor Interno
- Operador de Logística
- Operador de Empilhadeira
- Inspetor de Qualidade
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar em Gestão de Resíduos
De acordo com Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD do Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto do Brasil, a abertura das 178 vagas integra a expansão da unidade na Bahia e busca incorporar trabalhadores da região nas operações de mobilidade elétrica da montadora.
Como participar e municípios atendidos
O atendimento é destinado a moradores de cinco municípios baianos. Para participar das etapas de recrutamento, os candidatos devem retirar a carta de encaminhamento nos postos do SineBahia até o encerramento do expediente desta terça-feira, 17.
Cidades com atendimento habilitado no SineBahia
- Camaçari
- Lauro de Freitas
- Dias D’Ávila
- Simões Filho
- Mata de São João
Documentação exigida para inscrição e seleção
- Carta de encaminhamento emitida pelo SineBahia
- Laudo médico caracterizador que comprove a deficiência
- A apresentação da carta de encaminhamento e do laudo médico é obrigatória tanto na etapa de retirada no SineBahia quanto na validação da participação nas fases seletivas da empresa.
Resumo do serviço
- Empresa: BYD (Complexo Industrial de Camaçari)
- Quantidade de vagas: 178 postos para PcD
- Prazo para retirada da carta: Até terça-feira, 17 de novembro de 2026
- Local de atendimento: Postos do SineBahia nos cinco municípios listados
- Documentos necessários: Laudo médico caracterizador e carta de encaminhamento