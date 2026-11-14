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OPORTUNIDADE

Portos de Salvador e Aratu abrem seleção com 50 vagas; veja como participar

Oportunidades são distribuídas em cinco categorias profissionais

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Edital foi publicado pelo Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmosa), e prevê oportunidades em cinco categorias profissionais
Edital foi publicado pelo Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmosa), e prevê oportunidades em cinco categorias profissionais - Foto: Divulgação

Um processo seletivo para trabalhadores portuários avulsos abriu 50 vagas para atuação nos portos de Salvador e Aratu, na Bahia. O edital foi publicado na terça-feira, 10, pelo Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmosa), e prevê oportunidades em cinco categorias profissionais, além da formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas entre as funções de capatazia no Porto de Salvador, capatazia no Porto de Aratu, estiva, conferente de carga e vigia de embarcação. São dez oportunidades imediatas para cada modalidade.

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Para participar da seleção, os candidatos devem ter ensino médio completo. O processo será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), em conjunto com o Ogmosa.

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Quais são as vagas disponíveis?

Ao todo, o edital prevê 50 vagas imediatas, distribuídas igualmente entre as cinco categorias profissionais:

  • Capatazia no Porto de Salvador: 10 vagas;
  • Capatazia no Porto de Aratu: 10 vagas;
  • Estiva: 10 vagas;
  • Conferente de carga: 10 vagas;
  • Vigia de embarcação: 10 vagas.

Do total de oportunidades imediatas, três são reservadas para pessoas com deficiência (PcD), o equivalente a 5% das vagas. A reserva contempla as categorias de conferente de carga e vigia de embarcação.

O edital também prevê incentivo à participação de mulheres e pessoas LGBTQIAPN+.

Quais são as etapas do processo seletivo?

A seleção será composta por diferentes fases, que incluem:

  • Prova objetiva;
  • Teste de aptidão física;
  • Avaliação psicológica;
  • Avaliação de títulos;
  • Exames médicos;
  • Curso de formação;
  • Apresentação de documentos.

A organização ficará sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), em parceria com o Ogmosa.

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Como será a contratação dos trabalhadores?

A aprovação no processo seletivo não garante contratação com vínculo empregatício nem convocação imediata para o trabalho.

O objetivo é incluir os candidatos aprovados no cadastro de trabalhadores portuários avulsos do Ogmosa. A partir disso, os profissionais poderão ser convocados conforme a demanda de serviços nos portos de Salvador e Aratu.

Diferentemente de uma contratação convencional, a remuneração dos trabalhadores portuários avulsos é variável e depende da quantidade de engajamentos realizados.

Por que o processo seletivo foi aberto?

A abertura da seleção atende a uma recomendação do Ministério Público do Trabalho (MPT), que instaurou um inquérito para apurar a atuação do Ogmosa após um evento sobre inclusão realizado em 30 de setembro.

Segundo o Ministério, não havia processo seletivo para ingresso de novos trabalhadores portuários havia pelo menos 12 anos.

O edital completo, com os requisitos, as etapas da seleção e as orientações para inscrição, está disponível no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).

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