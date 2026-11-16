O Ministério da Saúde abriu um Processo Seletivo Público Simplificado com 759 oportunidades para profissionais de nível superior, sendo 300 vagas imediatas e 459 para cadastro de reserva.



Os salários variam de R$ 4.740,51 a R$ 10.354,29, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192. As oportunidades são para atuação presencial em Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Recife (PE) e São Paulo (SP).

As inscrições começaram em 12 de novembro e seguem até 14 de dezembro de 2026, por meio do site do Instituto Avalia, responsável pela organização da seleção. A taxa de participação é de R$ 60. O edital prevê contratos temporários com duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados conforme a legislação. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, em regime presencial.

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Confira os cargos e salários

As oportunidades estão divididas em três grupos profissionais. Para o cargo de Técnico Administrativo, são 28 vagas imediatas e 62 para cadastro de reserva. A função exige diploma de qualquer curso de nível superior e oferece remuneração inicial de R$ 4.740,51.

Já o grupo de Analistas concentra o maior número de oportunidades, com 256 vagas imediatas e 350 para cadastro de reserva. As funções contemplam áreas como Gestão, Direito, Tecnologia da Informação, Engenharia e Saúde, com salário inicial de R$ 7.647,20.

Para o cargo de Gestor, são oferecidas 16 vagas imediatas e 47 para cadastro de reserva, todas destinadas a Brasília. As oportunidades são voltadas a profissionais das áreas de Gestão, Direito e Saúde, com remuneração de R$ 10.354,29.

Benefícios e reserva de vagas

Além dos salários, os selecionados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.

O edital também estabelece reserva de oportunidades para diferentes grupos: 25% para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência (PcD), 5% para pessoas trans, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Quem pode pedir isenção da taxa?

A taxa de inscrição é de R$ 60, mas alguns candidatos poderão solicitar isenção do pagamento. O benefício é destinado a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), integrantes de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e doadores efetivos de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O pedido deve ser realizado no site do Instituto Avalia até as 23h59 desta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, conforme os critérios estabelecidos no edital.





Como será a seleção?

O processo seletivo contará com duas etapas. A primeira será uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 80 pontos. A aplicação está prevista para **17 de janeiro de 2027**, no período da tarde, nas sete cidades de lotação.

A segunda fase será uma avaliação de títulos, certificações e experiência profissional, com valor de 20 pontos e caráter classificatório. A homologação do resultado final está prevista para 30 de março de 2027.

Como se inscrever?

Os interessados devem realizar a inscrição até as 23h59 de 14 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site oficial do Instituto Avalia. O pagamento da taxa de R$ 60 poderá ser feito por PIX ou Guia de Recolhimento da União (GRU), até 15 de dezembro.

O edital completo e as orientações sobre o processo seletivo estão disponíveis na página da banca organizadora. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (44) 3037-0600 ou pelo e-mail [email protected].