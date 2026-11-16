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Estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio podem concorrer a mais de 600 vagas de estágio do Banco do Brasil, com bolsa-auxílio de R$ 600 por mês, vale-alimentação de R$ 1.227,16 e auxílio-transporte de R$ 11 por dia. As oportunidades estão distribuídas em 13 municípios da Bahia.

A seleção é realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com o Banco do Brasil. Os selecionados vão atuar em agências físicas da instituição, com jornada de 20 horas semanais.

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Entre as atividades previstas estão o apoio ao atendimento, à recepção e à orientação de clientes, além da triagem e do incentivo ao uso dos canais digitais do banco.

Na Bahia, as vagas estão distribuídas nos seguintes municípios:

Jacaraci;

Serra Dourada;

Curaçá;

Condeúba;

Wanderley;

Macarani;

Baianópolis;

Uauá;

Boa Vista do Tupim;

Capela do Alto Alegre;

Cafarnaum;

Canudos;

Ipupiara.

Como se inscrever?

Os estudantes interessados podem consultar as oportunidades e realizar a inscrição e o cadastro pelo portal do CIEE, na página destinada ao programa do Banco do Brasil.

Após a inscrição, os candidatos participarão de uma entrevista prática como parte do processo seletivo.