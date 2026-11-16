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Banco do Brasil oferece mais de 600 vagas de estágio
Oportunidades são destinadas a estudantes do Ensino Médio
Estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio podem concorrer a mais de 600 vagas de estágio do Banco do Brasil, com bolsa-auxílio de R$ 600 por mês, vale-alimentação de R$ 1.227,16 e auxílio-transporte de R$ 11 por dia. As oportunidades estão distribuídas em 13 municípios da Bahia.
A seleção é realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com o Banco do Brasil. Os selecionados vão atuar em agências físicas da instituição, com jornada de 20 horas semanais.
Entre as atividades previstas estão o apoio ao atendimento, à recepção e à orientação de clientes, além da triagem e do incentivo ao uso dos canais digitais do banco.
Na Bahia, as vagas estão distribuídas nos seguintes municípios:
- Jacaraci;
- Serra Dourada;
- Curaçá;
- Condeúba;
- Wanderley;
- Macarani;
- Baianópolis;
- Uauá;
- Boa Vista do Tupim;
- Capela do Alto Alegre;
- Cafarnaum;
- Canudos;
- Ipupiara.
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Como se inscrever?
Os estudantes interessados podem consultar as oportunidades e realizar a inscrição e o cadastro pelo portal do CIEE, na página destinada ao programa do Banco do Brasil.
Após a inscrição, os candidatos participarão de uma entrevista prática como parte do processo seletivo.