O Palacete da Associação Comercial da Bahia (ACB), no bairro do Comércio, em Salvador, receberá obras de recuperação estrutural no teto do Salão Nobre. A intervenção integra o projeto de restauração do edifício histórico, inaugurado em 1817, e representa um importante passo para garantir a conservação e a segurança de um dos patrimônios arquitetônicos mais emblemáticos da capital baiana.

Salão Nobre da Associação Comercial da Bahia (ACB) - Foto: ACB_Acervo ACB

Para viabilizar a execução dos serviços, as atividades administrativas da entidade foram transferidas temporariamente para a sede da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia (FACEB), localizada na Avenida Estados Unidos, nº 528, Edifício Joaquim Barreto de Araújo, também no bairro do Comércio. A mudança é provisória e não interrompe o funcionamento institucional da Associação.

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A preservação do Palacete é uma das prioridades da gestão da presidente Isabela Suarez, que tem trabalhado para recuperar as características arquitetônicas e valorizar a história do edifício. “Essa obra é muito importante para a Associação Comercial da Bahia".

“O Palacete faz parte da história de Salvador e da própria trajetória do empresariado baiano. Temos a responsabilidade de cuidar desse patrimônio, preservar sua estrutura e recuperar elementos que contam a história de mais de dois séculos”, afirma Isabela Suarez.

É um trabalho que exige planejamento e dedicação, mas que precisa ser realizado para que as próximas gerações também possam conhecer e usufruir desse espaço Isabela Suarez - presidente da ACB

Inaugurado em 1817, o Palacete é um dos edifícios históricos mais emblemáticos de Salvador. Sua trajetória está diretamente ligada à da ACB, fundada em 1811 e reconhecida como uma das associações comerciais mais antigas do mundo. Ao longo de mais de dois séculos, a instituição participou de importantes transformações da vida econômica e social baiana, tendo o edifício como testemunha dessa história.

O projeto de restauração, desenvolvido pelo arquiteto Marcelo Sáfadi, vai além das intervenções estruturais. A proposta contempla o resgate de características originais da construção, encobertas por sucessivas camadas de intervenções ao longo do tempo, e a valorização de seu acervo histórico e artístico, que inclui obras de relevância nacional, como o quadro A Chegada da Família Real, de Candido Portinari.

A recuperação do Palacete também prevê a participação da sociedade. Por meio dos mecanismos de incentivo fiscal da Lei Rouanet, pessoas físicas e empresas podem contribuir com o projeto, destinando parte do Imposto de Renda devido à preservação desse patrimônio.