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O resultado final do programa CNH da Gente foi divulgado pelo Governo da Bahia nesta segunda-feira, 16. A seleção contempla 20 mil pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que poderão tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente.

A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), e oferece habilitação nas categorias A, para motocicletas, e B, para carros.

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A lista de selecionados está disponível neste documento, que reúne os dados de inscrição e a categoria escolhida por cada participante.

Os contemplados deverão comparecer a uma unidade de atendimento do Detran-BA entre 25 de novembro e 14 de dezembro deste ano para dar início ao processo de habilitação. O atendimento será realizado conforme o município de residência do candidato.

Para abrir o procedimento, será necessário apresentar:

Documento oficial de identificação com foto, original e atualizado;

CPF original, para digitalização;

Comprovante de residência emitido nos últimos três meses, com CEP correto.

Não concordou com a seleção?

Candidatos que identificarem divergências na classificação poderão apresentar recurso nesta terça-feira, 17, e quarta-feira, 18.

O requerimento deve ser encaminhado ao Detran-BA pelo endereço [email protected], acompanhado de uma justificativa que explique o motivo do pedido.

A previsão é que a análise dos recursos seja concluída até terça-feira, 24. Caso haja alterações na classificação, uma nova relação será publicada.

Perda do prazo pode cancelar a vaga

Quem não comparecer para abrir o processo dentro do período estabelecido poderá perder ao beneficio.

O abandono ou a não conclusão do processo sem justificativa também pode resultar na exclusão do programa e na impossibilidade de participar novamente pelo período de até dois anos.

Após essa etapa, o participante terá até 12 meses para concluir a formação. As vagas não ocupadas poderão ser destinadas a candidatos remanescentes, conforme previsto no edital.