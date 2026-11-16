SAIU AGORA!
Detran divulga lista final de 20 mil aprovados para tirar CNH gratuita
Veja como consultar seu nome e os próximos prazos do programa
O resultado final do programa CNH da Gente foi divulgado pelo Governo da Bahia nesta segunda-feira, 16. A seleção contempla 20 mil pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que poderão tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente.
A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), e oferece habilitação nas categorias A, para motocicletas, e B, para carros.
A lista de selecionados está disponível neste documento, que reúne os dados de inscrição e a categoria escolhida por cada participante.
Os contemplados deverão comparecer a uma unidade de atendimento do Detran-BA entre 25 de novembro e 14 de dezembro deste ano para dar início ao processo de habilitação. O atendimento será realizado conforme o município de residência do candidato.
Para abrir o procedimento, será necessário apresentar:
- Documento oficial de identificação com foto, original e atualizado;
- CPF original, para digitalização;
- Comprovante de residência emitido nos últimos três meses, com CEP correto.
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Não concordou com a seleção?
Candidatos que identificarem divergências na classificação poderão apresentar recurso nesta terça-feira, 17, e quarta-feira, 18.
O requerimento deve ser encaminhado ao Detran-BA pelo endereço [email protected], acompanhado de uma justificativa que explique o motivo do pedido.
A previsão é que a análise dos recursos seja concluída até terça-feira, 24. Caso haja alterações na classificação, uma nova relação será publicada.
Perda do prazo pode cancelar a vaga
Quem não comparecer para abrir o processo dentro do período estabelecido poderá perder ao beneficio.
O abandono ou a não conclusão do processo sem justificativa também pode resultar na exclusão do programa e na impossibilidade de participar novamente pelo período de até dois anos.
Após essa etapa, o participante terá até 12 meses para concluir a formação. As vagas não ocupadas poderão ser destinadas a candidatos remanescentes, conforme previsto no edital.