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Os aeroportos de Paulo Afonso e Lençóis, na Bahia, estão entre os terminais que receberão investimentos para obras de ampliação e modernização. Ao todo, o Ministério de Portos e Aeroportos prevê destinar mais de R$ 1,5 bilhão em recursos privados para melhorias em 23 aeroportos regionais do país.

Por meio do programa AmpliAR, os investimentos incluem intervenções nas pistas, nos pátios de aeronaves e nos terminais de passageiros, além de adequações necessárias para a operação dos aeroportos.

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Quais aeroportos receberão investimentos?

O investimento está vinculado à repactuação do contrato da concessão do Aeroporto Internacional de Brasília com R$ 1,2 bilhão em recursos.

Além dele, outros dez aeroportos regionais, localizados em Goiás, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, receberão investimentos com R$ 857,8 milhões previstos para a ampliação desses terminais.

Entre os contemplados estão os terminais de Barreirinhas (MA), Paulo Afonso e Lençóis (BA), Jericoacoara e Canoa Quebrada (CE), São Raimundo Nonato (PI), Serra Talhada, Garanhuns e Araripina (PE), além de Vilhena e Cacoal (RO), Araguaína (TO) e Porto Alegre do Norte (MT).

O que é o programa AmpliAR?

O programa prevê mecanismos de reequilíbrio dos contratos de concessão, como ajustes nas outorgas ou nos prazos contratuais. Ele funciona por meio de parcerias com empresas que já administram aeroportos concedidos à iniciativa privada.

Essas concessionárias podem assumir também a gestão de aeroportos regionais e ficarem responsáveis por investimentos e adequações na infraestrutura e nas condições operacionais dos terminais.