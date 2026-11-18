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A montadora japonesa Toyota inaugurou, nesta quarta-feira, 18, uma nova linha de produção de veículos em Sorocaba, no interior de São Paulo. A unidade já gerou 1,7 mil empregos diretos e tem previsão de contratar outros 300 funcionários até 2030.

Com a inauguração, a capacidade produtiva da empresa no Brasil chegará a 270 mil veículos por ano.

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A nova estrutura poderá fabricar até 100 mil unidades anualmente e faz parte de um ciclo de investimentos de R$ 11,5 bilhões anunciado pela montadora em 2024, com previsão de conclusão em 2030.

A empresa também informou que 50% das contratações realizadas para a nova unidade foram destinadas a mulheres.

Nova fábrica terá produção de picape híbrida

O principal modelo produzido na nova linha será a picape Corolla Deck, que terá uma versão híbrida flex. O veículo será posicionado abaixo da futura geração da Hilux, modelo atualmente produzido na Argentina.

A fábrica de Sorocaba substitui a antiga linha de produção de Indaiatuba, também no interior paulista, que encerrou as atividades em 30 de junho.

A inauguração integra a estratégia da Toyota de ampliar a presença de tecnologias eletrificadas no mercado sul-americano. Além dos investimentos no Brasil, a montadora anunciou a aplicação de US$ 1,3 bilhão em uma nova fábrica em Zárate, na província de Buenos Aires, na Argentina.

A unidade será responsável pela produção da picape híbrida Tacoma para mercados da América do Sul.