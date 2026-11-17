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O Hyundai HB20 1.0 Limited ano/modelo 2026/2027 passou a ser negociado com reduções que chegam a R$ 13.300 sobre o valor de tabela em ações promocionais da rede de concessionárias no país.

Com os abatimentos aplicados mediante entrega de veículo usado na troca, o hatch parte de R$ 86.990 em lojas do Sudeste e de R$ 89.790 na campanha nacional válida para praças como Salvador.

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Como funcionam os descontos por região e modalidade

Interior Hyundai HB20 - Foto: Divulgação Hyundai

O preço público sugerido pela montadora para o HB20 1.0 Limited manual parte de R$ 100.290 na cor sólida Preto Ônix e chega a R$ 102.290 com pintura Branco Atlas e frete incluso. O valor final ao consumidor varia conforme o estoque regional e o modelo entregue na negociação.

Preços na campanha nacional e em Salvador

Hyundai HB20 - Foto: Divulgação Hyundai

Na tabela promocional oficial da montadora (Hyundai Blue Week), válida até 2 de dezembro de 2026 para todo o território nacional — incluindo as concessionárias da capital baiana —, as condições estabelecidas são:

Valor à vista sem troca : R$ 96.790,00 (abatimento de R$ 5.500 sobre o preço de R$ 102.290 com pintura Branco Atlas).

: R$ 96.790,00 (abatimento de R$ 5.500 sobre o preço de R$ 102.290 com pintura Branco Atlas). Valor com usado na troca : R$ 89.790,00, mediante bônus de até R$ 7.000,00 na avaliação do veículo seminovo.

: R$ 89.790,00, mediante bônus de até R$ 7.000,00 na avaliação do veículo seminovo. Versão de entrada : O catálogo das autorizadas em Salvador lista ainda o HB20 Comfort 1.0 2027 a partir de R$ 96.140,00.

Motorização, consumo e equipamentos do HB20 Limited 2027

Hyundai HB20 - Foto: Divulgação Hyundai

A configuração Limited 1.0 mantém o conjunto mecânico aspirado e o pacote de segurança de série da linha 2027:

Motor e câmbio : Motor 1.0 flex de três cilindros, com potência de 80 cv (etanol) e 75 cv (gasolina), torque de 10,2 kgfm e transmissão manual de cinco marchas.

: Motor 1.0 flex de três cilindros, com potência de 80 cv (etanol) e 75 cv (gasolina), torque de 10,2 kgfm e transmissão manual de cinco marchas. Consumo (PBE/Inmetro) : Com gasolina, registra médias de 13,3 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada. Com etanol, os índices são de 9,9 km/l em ciclo urbano e 10,7 km/l em ciclo rodoviário.

: Com gasolina, registra médias de 13,3 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada. Com etanol, os índices são de 9,9 km/l em ciclo urbano e 10,7 km/l em ciclo rodoviário. Segurança : Seis airbags (frontais, laterais e de cortina), controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e freios ABS com distribuição eletrônica.

: Seis airbags (frontais, laterais e de cortina), controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e freios ABS com distribuição eletrônica. Conforto e tecnologia : Câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, piloto automático, limitador de velocidade, ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro portas, abertura elétrica do porta-malas e sistema de conectividade Bluelink.

: Câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, piloto automático, limitador de velocidade, ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro portas, abertura elétrica do porta-malas e sistema de conectividade Bluelink. Garantia : Cinco anos de cobertura de fábrica sem limite de quilometragem.

Posicionamento frente aos concorrentes de entrada

Com os descontos aplicados na faixa entre R$ 86.990 e R$ 89.790, o HB20 Limited 1.0 passa a disputar consumidores na mesma faixa de preço de modelos subcompactos de entrada do mercado nacional, como o Fiat Mobi, cujas versões Like e Trekking têm preços públicos sugeridos entre R$ 85.490 e R$ 87.990.

No mercado de seminovos em Salvador, unidades do próprio HB20 Limited 1.0 ano/modelo 2025/2026 são anunciadas entre R$ 77.690 e R$ 83.990.