HYUNDAI BLUE WEEK
Hyundai HB20 2027 tem desconto de até R$ 13,3 mil; veja preços
Campanha segue até 2 de dezembro; sem carro usado na troca, hatch parte de R$ 96.790 à vista
O Hyundai HB20 1.0 Limited ano/modelo 2026/2027 passou a ser negociado com reduções que chegam a R$ 13.300 sobre o valor de tabela em ações promocionais da rede de concessionárias no país.
Com os abatimentos aplicados mediante entrega de veículo usado na troca, o hatch parte de R$ 86.990 em lojas do Sudeste e de R$ 89.790 na campanha nacional válida para praças como Salvador.
Como funcionam os descontos por região e modalidade
O preço público sugerido pela montadora para o HB20 1.0 Limited manual parte de R$ 100.290 na cor sólida Preto Ônix e chega a R$ 102.290 com pintura Branco Atlas e frete incluso. O valor final ao consumidor varia conforme o estoque regional e o modelo entregue na negociação.
Preços na campanha nacional e em Salvador
Na tabela promocional oficial da montadora (Hyundai Blue Week), válida até 2 de dezembro de 2026 para todo o território nacional — incluindo as concessionárias da capital baiana —, as condições estabelecidas são:
- Valor à vista sem troca: R$ 96.790,00 (abatimento de R$ 5.500 sobre o preço de R$ 102.290 com pintura Branco Atlas).
- Valor com usado na troca: R$ 89.790,00, mediante bônus de até R$ 7.000,00 na avaliação do veículo seminovo.
- Versão de entrada: O catálogo das autorizadas em Salvador lista ainda o HB20 Comfort 1.0 2027 a partir de R$ 96.140,00.
Motorização, consumo e equipamentos do HB20 Limited 2027
A configuração Limited 1.0 mantém o conjunto mecânico aspirado e o pacote de segurança de série da linha 2027:
- Motor e câmbio: Motor 1.0 flex de três cilindros, com potência de 80 cv (etanol) e 75 cv (gasolina), torque de 10,2 kgfm e transmissão manual de cinco marchas.
- Consumo (PBE/Inmetro): Com gasolina, registra médias de 13,3 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada. Com etanol, os índices são de 9,9 km/l em ciclo urbano e 10,7 km/l em ciclo rodoviário.
- Segurança: Seis airbags (frontais, laterais e de cortina), controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e freios ABS com distribuição eletrônica.
- Conforto e tecnologia: Câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, piloto automático, limitador de velocidade, ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro portas, abertura elétrica do porta-malas e sistema de conectividade Bluelink.
- Garantia: Cinco anos de cobertura de fábrica sem limite de quilometragem.
Posicionamento frente aos concorrentes de entrada
Com os descontos aplicados na faixa entre R$ 86.990 e R$ 89.790, o HB20 Limited 1.0 passa a disputar consumidores na mesma faixa de preço de modelos subcompactos de entrada do mercado nacional, como o Fiat Mobi, cujas versões Like e Trekking têm preços públicos sugeridos entre R$ 85.490 e R$ 87.990.
No mercado de seminovos em Salvador, unidades do próprio HB20 Limited 1.0 ano/modelo 2025/2026 são anunciadas entre R$ 77.690 e R$ 83.990.