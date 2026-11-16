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O sedã híbrido plug-in BYD King passará por uma reestilização e ganhará motorização híbrida flex no Brasil. Unidades do modelo atualizado já desembarcaram no país e realizam testes nas ruas antes do lançamento oficial.

A chegada do sedã renovado às concessionárias está prevista para o primeiro semestre de 2027. A mudança faz parte do cronograma da montadora de converter todos os seus veículos híbridos produzidos na fábrica de Camaçari, na Bahia, para a tecnologia bicombustível até o final de 2027.

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Na China, essa atualização do modelo é comercializada sob o nome Seal 05.

Versões e motorização híbrida flex

Painel BYD King 2027 - Foto: Divulgação BYD

O novo BYD King utilizará o mesmo conjunto mecânico PHEV (híbrido plug-in) flex empregado nos modelos Song Pro e Atto 2, e que também equipará a picape Mako. O sistema combina um motor 1.5 aspirado flex a um propulsor elétrico.

A linha será dividida em duas versões de acabamento e capacidade de bateria, porém os preços ainda não foram divulgados pela fabricante:

Versão GL : equipada com bateria de 13,1 kWh e potência combinada de 218 cv.

: equipada com bateria de 13,1 kWh e potência combinada de 218 cv. Versão GS : equipada com bateria de 18,3 kWh e potência combinada de 219 cv (1 cv a mais que a versão de entrada).

: equipada com bateria de 18,3 kWh e potência combinada de 219 cv (1 cv a mais que a versão de entrada). Torque : ambas as configurações entregam 30,5 kgfm de torque.

: ambas as configurações entregam 30,5 kgfm de torque. Valores : a BYD ainda não informou a tabela de preços da linha 2027, o que ocorrerá mais próximo da data de lançamento no primeiro semestre de 2027.

Produção nacional completa em Camaçari (BA)

BYD King 2027 - Foto: Divulgação BYD

A estreia do King reestilizado marcará uma alteração no processo industrial da BYD no Brasil. Atualmente, o sedã é montado no país pelo sistema SKD, no qual os veículos chegam em kits semidesmontados do exterior.

Com a chegada da linha 2027, o modelo passará a ter fabricação nacional completa na planta de Camaçari, incluindo as etapas de soldagem e pintura da carroceria.

Cronograma da linha de montagem e estoques

O início da fabricação do sedã na Bahia depende do ritmo de produção de outros veículos da marca. A fabricante priorizou a montagem do SUV Atto 2 devido ao volume de pedidos — na parcial de novembro de 2026, o utilitário registrou cerca de 1.500 emplacamentos, contra aproximadamente 600 unidades do sedã.

Enquanto a transição para a linha de montagem completa é concluída e a demanda pelo Atto 2 se estabiliza, a BYD continuará abastecendo a rede de concessionárias com os kits desmontados remanescentes do King atual.

Mudanças no design externo e no interior

Além da atualização mecânica e do processo fabril, o sedã receberá alterações na carroceria e na cabine para se alinhar à identidade visual da linha Ocean da marca.

Exterior

Dianteira : o para-choque foi redesenhado e perdeu os filetes cromados da geração anterior. Os faróis ganharam formato afilado, seguindo o padrão visual do sedã elétrico BYD Seal.

: o para-choque foi redesenhado e perdeu os filetes cromados da geração anterior. Os faróis ganharam formato afilado, seguindo o padrão visual do sedã elétrico BYD Seal. Laterais e traseira : o veículo recebeu rodas de liga-leve com desenho alterado para todas as versões, alterações pontuais no para-choque traseiro, lanternas com assinatura luminosa modificada e opções de cores na paleta.

Interior