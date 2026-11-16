Novo SUV híbrido da Nissan roda até 1.666 km sem reabastecer

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A Nissan iniciou o pré-lançamento do SUV híbrido plug-in NX7 no mercado chinês. Desenvolvido em parceria com a fabricante Dongfeng, o utilitário esportivo é oferecido em três versões e chega às lojas para disputar espaço no segmento de veículos eletrificados de longo alcance, mirando concorrentes como os modelos da BYD.

Na China, os preços partem de 129.900 yuans (cerca de R$ 109,8 mil na conversão direta) e chegam a 149.900 yuans (aproximadamente R$ 126,7 mil, sem inclusão de taxas ou impostos).

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Motorização e autonomia do Nissan NX7

Nissan NX7 - Foto: Divulgação Nissan

O conjunto mecânico do SUV utiliza um motor 1.5 aspirado a combustão de 99 cv de potência, cuja função principal é atuar como gerador de energia para o pacote de baterias de 40,9 kWh ou auxiliar na tração das rodas. A propulsão fica a cargo de um motor elétrico de 231 cv.

Os números de consumo e alcance homologados do modelo incluem

Autonomia combinada (ciclo CLTC) : 1.666 km com tanque cheio e bateria carregada.

: 1.666 km com tanque cheio e bateria carregada. Autonomia combinada (padrão WLTP) : cerca de 1.350 km em medição europeia.

: cerca de 1.350 km em medição europeia. Modo 100% elétrico (ciclo CLTC) : 320 km sem acionar o motor a combustão.

: 320 km sem acionar o motor a combustão. Modo 100% elétrico (padrão WLTP) : aproximadamente 259 km.

Dimensões e capacidade de carga

O Nissan NX7 apresenta porte de SUV médio-grande, com medidas superiores às do GWM Haval H6. A arquitetura do veículo prioriza o espaço para ocupantes e bagagens.

Ficha de medidas

Comprimento : 4,78 metros

: 4,78 metros Largura : 1,92 metro

: 1,92 metro Altura : 1,66 metro

: 1,66 metro Entre-eixos : 2,81 metros

: 2,81 metros Porta-malas : 783 litros de capacidade

Design, cabine e equipamentos

Traseira Nissan NX7 - Foto: Divulgação Nissan

A carroceria segue a identidade visual dos modelos recentes da joint venture Dongfeng-Nissan, como o SUV NX8 e o sedã N7. A dianteira exibe conjunto óptico dividido em dois níveis, enquanto a traseira traz o logotipo da Nissan iluminado em vermelho integrado à lanterna.

Tecnologias embarcadas e conforto

Interior Nissan NX7 - Foto: Divulgação Nissan

Telas: central multimídia de 17,3 polegadas com resolução 3K, painel de instrumentos digital em LCD e head-up display com realidade aumentada que projeta informações em área equivalente a 55 polegadas.

Bancos : assentos com ajustes pneumáticos, aquecimento, ventilação, 12 programas de massagem e reclinação total que transforma o espaço interno em duas camas.

: assentos com ajustes pneumáticos, aquecimento, ventilação, 12 programas de massagem e reclinação total que transforma o espaço interno em duas camas. Conveniência : compartimento no console com 6,3 litros de capacidade dotado de função de refrigeração.

: compartimento no console com 6,3 litros de capacidade dotado de função de refrigeração. Condução assistida : as configurações de topo integram sensores LiDAR no teto para habilitar sistemas de navegação semiautônoma em vias urbanas.

Previsão de chegada ao Brasil

A Nissan do Brasil não anunciou datas ou planos oficiais para a comercialização do NX7 no país. Contudo, a fabricante prepara a introdução de veículos desenvolvidos pela parceria Nissan-Dongfeng na América Latina.

O primeiro produto dessa operação confirmado para a região é a picape Frontier Pro, com lançamento programado para o México. A expectativa do setor é que o utilitário seja o próximo passo da estratégia de importação da montadora para o mercado brasileiro.