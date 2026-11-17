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A BYD prepara a chegada do Dolphin GT ao mercado brasileiro para o início de 2027, com previsão de estreia em fevereiro. O modelo, já flagrado em testes no país, utiliza sistema híbrido plug-in flex e alcança autonomia combinada superior a 1.000 quilômetros.

Projeto e posicionamento no Brasil

Lateral do BYD Dolphin GT híbrido flex - Foto: Divulgação BYD

Apesar de compartilhar o nome com a linha elétrica da fabricante, o Dolphin GT possui plataforma, projeto e carroceria próprios. Em mercados internacionais, o veículo é comercializado sob a nomenclatura Dolphin G.

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No portfólio nacional da BYD, o hatch ficará posicionado entre o Dolphin Mini e o Dolphin elétrico. O foco da montadora é disputar espaço no segmento de hatches compactos de maior volume de vendas no país.

Motorização híbrida flex e autonomia

BYD Dolphin GT híbrido flex - Foto: Divulgação BYD

O conjunto mecânico do Dolphin GT combina o sistema híbrido plug-in DM-i da BYD com tecnologia flex, permitindo o abastecimento com gasolina ou etanol. A configuração deve seguir o padrão mecânico utilizado no SUV Atto 2, que conta com motor 1.5 aspirado de 95 cv aliado a um propulsor elétrico no eixo dianteiro.

Os dados técnicos previstos para o veículo incluem

Potência combinada : 177 cv na configuração de entrada e 197 cv na variante superior.

: 177 cv na configuração de entrada e 197 cv na variante superior. Torque : 30,6 kgfm em ambas as configurações.

: 30,6 kgfm em ambas as configurações. Baterias : opções de 7,8 kWh e 18 kWh.

: opções de 7,8 kWh e 18 kWh. Autonomia no modo elétrico : 33 km com a bateria menor e 75 km com a bateria de maior capacidade, tomando como base a medição do Inmetro para o conjunto do Atto 2.

: 33 km com a bateria menor e 75 km com a bateria de maior capacidade, tomando como base a medição do Inmetro para o conjunto do Atto 2. Autonomia total : superior a 1.000 quilômetros somando a carga da bateria e o tanque de combustível de 42 litros.

Versões e valores estimados

Painel BYD Dolphin GT híbrido flex - Foto: Divulgação BYD

A BYD ainda não oficializou o catálogo de configurações ou a tabela de preços para o mercado brasileiro. As projeções do setor automotivo indicam duas possibilidades de organização para a linha no país:

Padrão de nomenclatura nacional (GL e GS)

Seguindo a estratégia adotada no SUV Atto 2, o hatch pode ser oferecido em duas configurações principais:

Dolphin GT GL (entrada) : equipada com conjunto de 177 cv e bateria de 7,8 kWh.

: equipada com conjunto de 177 cv e bateria de 7,8 kWh. Dolphin GT GS (topo de linha) : equipada com conjunto de 197 cv e bateria de 18 kWh.

Padrão de nomenclatura internacional

Em mercados externos, como na Europa, o modelo é dividido em quatro opções de acabamento e equipamentos:

Active

Boost

Comfort

Sport

Faixa de preços prevista

Os valores não foram confirmados pela montadora, mas as estimativas apontam para os seguintes cenários no Brasil:

Preço inicial estimado : a partir da faixa de R$ 130 mil, posicionando o veículo abaixo do SUV Atto 2, tabelado em R$ 149.990.

: a partir da faixa de R$ 130 mil, posicionando o veículo abaixo do SUV Atto 2, tabelado em R$ 149.990. Intervalo de posicionamento : entre R$ 118.990 (valor inicial do Dolphin Mini) e R$ 149.990 (valor de entrada do Dolphin elétrico).

: entre R$ 118.990 (valor inicial do Dolphin Mini) e R$ 149.990 (valor de entrada do Dolphin elétrico). Projeções por versão : levantamentos de mercado estimam valores ao redor de R$ 145.000 para a configuração GL e R$ 160.000 para a variante GS, podendo alcançar a faixa de R$ 180 mil nas opções mais completas.

Dimensões e capacidade de carga

As medidas divulgadas nas especificações internacionais apontam para um hatch com foco em aproveitamento de espaço interno e capacidade de transporte.

Medidas principais do modelo

Comprimento : 4,16 metros.

: 4,16 metros. Largura : 1,82 metro.

: 1,82 metro. Altura : 1,57 metro.

: 1,57 metro. Entre-eixos : 2,61 metros.

: 2,61 metros. Porta-malas : 425 litros na configuração padrão.

: 425 litros na configuração padrão. Capacidade máxima de carga : 1.225 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Produção na Bahia

A montagem do BYD Dolphin GT está cotada para integrar a operação da fábrica da montadora em Camaçari, na Bahia. Antes do início da produção local, os primeiros lotes devem desembarcar no Brasil por meio de importação da China.