HÍBRIDO PLUG-IN FLEX
BYD Dolphin GT híbrido flex chega ao Brasil em 2027 com autonomia de mil km
Modelo usa motor 1.5 flex de até 197 cv e mira o segmento de hatches como Polo e Onix
A BYD prepara a chegada do Dolphin GT ao mercado brasileiro para o início de 2027, com previsão de estreia em fevereiro. O modelo, já flagrado em testes no país, utiliza sistema híbrido plug-in flex e alcança autonomia combinada superior a 1.000 quilômetros.
Projeto e posicionamento no Brasil
Apesar de compartilhar o nome com a linha elétrica da fabricante, o Dolphin GT possui plataforma, projeto e carroceria próprios. Em mercados internacionais, o veículo é comercializado sob a nomenclatura Dolphin G.
No portfólio nacional da BYD, o hatch ficará posicionado entre o Dolphin Mini e o Dolphin elétrico. O foco da montadora é disputar espaço no segmento de hatches compactos de maior volume de vendas no país.
Motorização híbrida flex e autonomia
O conjunto mecânico do Dolphin GT combina o sistema híbrido plug-in DM-i da BYD com tecnologia flex, permitindo o abastecimento com gasolina ou etanol. A configuração deve seguir o padrão mecânico utilizado no SUV Atto 2, que conta com motor 1.5 aspirado de 95 cv aliado a um propulsor elétrico no eixo dianteiro.
Os dados técnicos previstos para o veículo incluem
- Potência combinada: 177 cv na configuração de entrada e 197 cv na variante superior.
- Torque: 30,6 kgfm em ambas as configurações.
- Baterias: opções de 7,8 kWh e 18 kWh.
- Autonomia no modo elétrico: 33 km com a bateria menor e 75 km com a bateria de maior capacidade, tomando como base a medição do Inmetro para o conjunto do Atto 2.
- Autonomia total: superior a 1.000 quilômetros somando a carga da bateria e o tanque de combustível de 42 litros.
Versões e valores estimados
A BYD ainda não oficializou o catálogo de configurações ou a tabela de preços para o mercado brasileiro. As projeções do setor automotivo indicam duas possibilidades de organização para a linha no país:
Padrão de nomenclatura nacional (GL e GS)
Seguindo a estratégia adotada no SUV Atto 2, o hatch pode ser oferecido em duas configurações principais:
- Dolphin GT GL (entrada): equipada com conjunto de 177 cv e bateria de 7,8 kWh.
- Dolphin GT GS (topo de linha): equipada com conjunto de 197 cv e bateria de 18 kWh.
Padrão de nomenclatura internacional
Em mercados externos, como na Europa, o modelo é dividido em quatro opções de acabamento e equipamentos:
- Active
- Boost
- Comfort
- Sport
Faixa de preços prevista
Os valores não foram confirmados pela montadora, mas as estimativas apontam para os seguintes cenários no Brasil:
- Preço inicial estimado: a partir da faixa de R$ 130 mil, posicionando o veículo abaixo do SUV Atto 2, tabelado em R$ 149.990.
- Intervalo de posicionamento: entre R$ 118.990 (valor inicial do Dolphin Mini) e R$ 149.990 (valor de entrada do Dolphin elétrico).
- Projeções por versão: levantamentos de mercado estimam valores ao redor de R$ 145.000 para a configuração GL e R$ 160.000 para a variante GS, podendo alcançar a faixa de R$ 180 mil nas opções mais completas.
Dimensões e capacidade de carga
As medidas divulgadas nas especificações internacionais apontam para um hatch com foco em aproveitamento de espaço interno e capacidade de transporte.
Medidas principais do modelo
- Comprimento: 4,16 metros.
- Largura: 1,82 metro.
- Altura: 1,57 metro.
- Entre-eixos: 2,61 metros.
- Porta-malas: 425 litros na configuração padrão.
- Capacidade máxima de carga: 1.225 litros com os bancos traseiros rebatidos.
Produção na Bahia
A montagem do BYD Dolphin GT está cotada para integrar a operação da fábrica da montadora em Camaçari, na Bahia. Antes do início da produção local, os primeiros lotes devem desembarcar no Brasil por meio de importação da China.