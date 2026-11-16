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A Ford confirmou o lançamento da versão Tremor para a linha Ranger no mercado brasileiro durante o primeiro semestre de 2027. A configuração amplia o portfólio da picape média no país com modificações mecânicas voltadas ao uso fora de estrada e marca o retorno de uma opção bicombustível ao modelo após oito anos.

Retorno da motorização flex após encerramento do propulsor 2.5 em 2019

Motor Ford Ranger Tremor - Foto: Divulgação Ford

O principal componente técnico da Ranger Tremor será a adoção do motor 2.3 GTDi EcoBoost adaptado para funcionar com gasolina e etanol. O desenvolvimento do propulsor está sob responsabilidade da equipe de engenharia da Ford no Brasil, seguindo o mesmo processo aplicado ao conjunto da Ranger Hybrid Plug-in.

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Embora a fabricante ainda não tenha divulgado a ficha técnica homologada do motor bicombustível, as projeções indicam:

Potência estimada : entre 274 cavalos e 310 cavalos.

: entre 274 cavalos e 310 cavalos. Torque estimado : entre 42 kgfm e 45 kgfm.

A última vez que a linha Ranger ofereceu motorização flex no Brasil foi em 2019, quando a picape utilizava o motor 2.5 Duratec aspirado. Naquele período, a baixa demanda frente às configurações movidas a diesel levou a montadora a retirar a opção do catálogo.

Preparação para uso fora de estrada e alterações na suspensão

Ford Ranger Tremor - Foto: Divulgação Ford

A arquitetura da versão Tremor recebeu ajustes para elevar a capacidade de transposição em terrenos irregulares, mantendo o comportamento dinâmico no uso em vias pavimentadas.

O projeto foi antecipado pela montadora em janeiro de 2026 e posiciona a configuração entre as variantes convencionais e a versão Raptor.

Equipamentos e modificações estruturais confirmados

Interior Ford Ranger Tremor - Foto: Divulgação Ford

Suspensão : conjunto recalibrado com molas e amortecedores específicos.

: conjunto recalibrado com molas e amortecedores específicos. Altura : elevação na distância livre em relação ao solo.

: elevação na distância livre em relação ao solo. Geometria : ampliação dos ângulos de entrada e de saída da carroceria.

: ampliação dos ângulos de entrada e de saída da carroceria. Rodagem : instalação de pneus voltados para uso todo-terreno.

: instalação de pneus voltados para uso todo-terreno. Tração : sistema 4x4 equipado com diferencial blocante.

: sistema 4x4 equipado com diferencial blocante. Proteção : adição de placas protetoras na parte inferior do veículo.

: adição de placas protetoras na parte inferior do veículo. Visual : aplicação de elementos de acabamento externos e internos exclusivos da versão.

Preços atuais da linha Ranger e estimativa para a versão Tremor

A Ford ainda não divulgou o preço oficial da Ranger Tremor. Para efeito de posicionamento no portfólio importado da Argentina, a tabela praticada pela fabricante no Brasil em novembro de 2026 reúne as seguintes versões de cabine dupla:

Ranger Black 2.0 Turbodiesel (170 cv, tração 4x2) : R$ 242.600

: R$ 242.600 Ranger XL 2.0 Turbodiesel (170 cv, tração 4x4, câmbio manual) : R$ 272.600

: R$ 272.600 Ranger XL 2.0 Turbodiesel (170 cv, tração 4x4, câmbio automático) : R$ 282.600

: R$ 282.600 Ranger XLS 2.0 Turbodiesel (170 cv, tração 4x4) : R$ 285.900

: R$ 285.900 Ranger XLS 3.0 V6 Turbodiesel (250 cv, tração 4x4) : R$ 309.600

: R$ 309.600 Ranger XLT 3.0 V6 Turbodiesel (250 cv, tração 4x4) : R$ 315.900

: R$ 315.900 Ranger Limited 3.0 V6 Turbodiesel (250 cv, tração 4x4) : R$ 346.900 (chegando a R$ 372.900 com pacote opcional)

: R$ 346.900 (chegando a R$ 372.900 com pacote opcional) Ranger Raptor 3.0 V6 Biturbo a gasolina (397 cv, tração 4x4) : R$ 499.000

Considerando o escalonamento da linha entre as configurações intermediárias e a versão Raptor, a projeção de mercado estima que a Ranger Tremor 2.3 EcoBoost Flex chegue posicionada na faixa entre R$ 300.000 e R$ 330.000.

Os valores definitivos de comercialização, a lista fechada de itens de série e os números oficiais de consumo e desempenho serão divulgados pela fabricante próximo à data de lançamento em 2027.