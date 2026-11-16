LANÇAMENTO
Ford Ranger Tremor chega em 2027 com motor 2.3 turbo flex no Brasil
Picape ganha preparação off-road e motor 2.3 turbo flex no 1º semestre de 2027; veja preços atuais
A Ford confirmou o lançamento da versão Tremor para a linha Ranger no mercado brasileiro durante o primeiro semestre de 2027. A configuração amplia o portfólio da picape média no país com modificações mecânicas voltadas ao uso fora de estrada e marca o retorno de uma opção bicombustível ao modelo após oito anos.
Retorno da motorização flex após encerramento do propulsor 2.5 em 2019
O principal componente técnico da Ranger Tremor será a adoção do motor 2.3 GTDi EcoBoost adaptado para funcionar com gasolina e etanol. O desenvolvimento do propulsor está sob responsabilidade da equipe de engenharia da Ford no Brasil, seguindo o mesmo processo aplicado ao conjunto da Ranger Hybrid Plug-in.
Embora a fabricante ainda não tenha divulgado a ficha técnica homologada do motor bicombustível, as projeções indicam:
- Potência estimada: entre 274 cavalos e 310 cavalos.
- Torque estimado: entre 42 kgfm e 45 kgfm.
A última vez que a linha Ranger ofereceu motorização flex no Brasil foi em 2019, quando a picape utilizava o motor 2.5 Duratec aspirado. Naquele período, a baixa demanda frente às configurações movidas a diesel levou a montadora a retirar a opção do catálogo.
Preparação para uso fora de estrada e alterações na suspensão
A arquitetura da versão Tremor recebeu ajustes para elevar a capacidade de transposição em terrenos irregulares, mantendo o comportamento dinâmico no uso em vias pavimentadas.
O projeto foi antecipado pela montadora em janeiro de 2026 e posiciona a configuração entre as variantes convencionais e a versão Raptor.
Equipamentos e modificações estruturais confirmados
- Suspensão: conjunto recalibrado com molas e amortecedores específicos.
- Altura: elevação na distância livre em relação ao solo.
- Geometria: ampliação dos ângulos de entrada e de saída da carroceria.
- Rodagem: instalação de pneus voltados para uso todo-terreno.
- Tração: sistema 4x4 equipado com diferencial blocante.
- Proteção: adição de placas protetoras na parte inferior do veículo.
- Visual: aplicação de elementos de acabamento externos e internos exclusivos da versão.
Preços atuais da linha Ranger e estimativa para a versão Tremor
A Ford ainda não divulgou o preço oficial da Ranger Tremor. Para efeito de posicionamento no portfólio importado da Argentina, a tabela praticada pela fabricante no Brasil em novembro de 2026 reúne as seguintes versões de cabine dupla:
- Ranger Black 2.0 Turbodiesel (170 cv, tração 4x2): R$ 242.600
- Ranger XL 2.0 Turbodiesel (170 cv, tração 4x4, câmbio manual): R$ 272.600
- Ranger XL 2.0 Turbodiesel (170 cv, tração 4x4, câmbio automático): R$ 282.600
- Ranger XLS 2.0 Turbodiesel (170 cv, tração 4x4): R$ 285.900
- Ranger XLS 3.0 V6 Turbodiesel (250 cv, tração 4x4): R$ 309.600
- Ranger XLT 3.0 V6 Turbodiesel (250 cv, tração 4x4): R$ 315.900
- Ranger Limited 3.0 V6 Turbodiesel (250 cv, tração 4x4): R$ 346.900 (chegando a R$ 372.900 com pacote opcional)
- Ranger Raptor 3.0 V6 Biturbo a gasolina (397 cv, tração 4x4): R$ 499.000
Considerando o escalonamento da linha entre as configurações intermediárias e a versão Raptor, a projeção de mercado estima que a Ranger Tremor 2.3 EcoBoost Flex chegue posicionada na faixa entre R$ 300.000 e R$ 330.000.
Os valores definitivos de comercialização, a lista fechada de itens de série e os números oficiais de consumo e desempenho serão divulgados pela fabricante próximo à data de lançamento em 2027.