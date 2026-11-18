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Modelo registra 26.590 emplacamentos no Brasil nos primeiros 18 dias de novembro de 2026 e atinge o acumulado de 478.741 unidades vendidas no ano.

Na capital baiana, os valores das versões zero quilômetro do modelo partem de R$ 19.303 e chegam a R$ 24.990 nas concessionárias, enquanto unidades usadas são comercializadas a partir de R$ 13.000.

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Os dados de emplacamentos foram consolidados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e divulgados pelo portal Car.Blog.BR.

O levantamento parcial considera as movimentações do mercado brasileiro de motocicletas registradas até o dia 18 de novembro de 2026.

Ranking de vendas de motocicletas no Brasil em novembro de 2026

O levantamento da Fenabrave aponta a distribuição dos dez modelos com maior volume de emplacamentos no país durante o período analisado:

CG 160 Titan ABS (2026/2027) - Foto: Divulgação Honda

1º lugar – Honda CG 160: 26.590 unidades em novembro (-3,4% em relação a outubro) | 2.159 vendas no dia 17 | 478.741 no acumulado de 2026

Honda Pop 110i - Foto: Divulgação Honda

2º lugar – Honda Pop 110i: 14.019 unidades em novembro (-4,1% em relação a outubro) | 1.184 vendas no dia 17 | 227.979 no acumulado de 2026

Honda Biz - Foto: Divulgação Honda

3º lugar – Honda Biz: 12.574 unidades em novembro (-0,6% em relação a outubro) | 1.183 vendas no dia 17 | 237.022 no acumulado de 2026

Honda NXR 160 - Foto: Divulgação Honda

4º lugar – Honda NXR 160: 9.099 unidades em novembro (-3,5% em relação a outubro) | 843 vendas no dia 17 | 174.365 no acumulado de 2026

Mottu Sport 110i - Foto: Divulgação Mottu

5º lugar – Mottu Sport 110i: 5.194 unidades em novembro (-6,8% em relação a outubro) | 311 vendas no dia 17 | 101.722 no acumulado de 2026

Yamaha YBR 150 - Foto: Divulgação Yamaha

6º lugar – Yamaha YBR 150: 3.398 unidades em novembro (-4,6% em relação a outubro) | 367 vendas no dia 17 | 68.281 no acumulado de 2026

Honda CB 300F - Foto: Divulgação Honda

7º lugar – Honda CB 300F: 3.230 unidades em novembro (+2,1% em relação a outubro) | 260 vendas no dia 17 | 54.155 no acumulado de 2026

Honda XRE 300 - Foto: Divulgação Honda

8º lugar – Honda XRE 300: 2.643 unidades em novembro (-4,2% em relação a outubro) | 239 vendas no dia 17 | 39.853 no acumulado de 2026

Honda XRE 190 - Foto: Divulgação Honda

9º lugar – Honda XRE 190: 2.434 unidades em novembro (+1,0% em relação a outubro) | 214 vendas no dia 17 | 47.187 no acumulado de 2026

Honda PCX 160 - Foto: Divulgação Honda

10º lugar – Honda PCX 160: 2.307 unidades em novembro (+3,6% em relação a outubro) | 217 vendas no dia 17 | 45.911 no acumulado de 2026

Preços da Honda CG 160 zero quilômetro em Salvador

O levantamento de mercado Salvador realizado pelo Portal A Tarde mostra os valores praticados pelas concessionárias autorizadas para as diferentes configurações e anos/modelos da linha CG 160, em comparação com os parâmetros da Tabela FIPE de novembro de 2026.

Valores da linha 2026/2026

CG 160 Start (2026/2026): R$ 19.303 em Salvador (referência Tabela FIPE: R$ 18.459 para modelo usado e R$ 20.439 para zero quilômetro)

(2026/2026): R$ 19.303 em Salvador (referência Tabela FIPE: R$ 18.459 para modelo usado e R$ 20.439 para zero quilômetro) CG 160 Cargo (2026/2026): R$ 20.408 em Salvador

(2026/2026): R$ 20.408 em Salvador CG 160 Fan (2026/2026): R$ 21.063 em Salvador (referência Tabela FIPE: R$ 20.216)

(2026/2026): R$ 21.063 em Salvador (referência Tabela FIPE: R$ 20.216) CG 160 Titan ABS (2026/2026): R$ 23.140 em Salvador (referência Tabela FIPE: R$ 21.503 para modelo usado e R$ 23.897 para zero quilômetro)

ABS (2026/2026): R$ 23.140 em Salvador (referência Tabela FIPE: R$ 21.503 para modelo usado e R$ 23.897 para zero quilômetro) CG 160 Titan 50 Anos (2026/2026): R$ 24.690 em Salvador

Valores da linha 2026/2027

CG 160 Start (2026/2027): R$ 21.790 em Salvador

(2026/2027): R$ 21.790 em Salvador CG 160 Fan (2026/2027): R$ 23.790 em Salvador

(2026/2027): R$ 23.790 em Salvador CG 160 Titan ABS (2026/2027): R$ 24.990 em Salvador

Condições de compra e mercado de usadas na capital baiana

Os preços cobrados nas revendas de Salvador incorporam os custos de transporte entre o polo industrial de Manaus (AM) e o estado da Bahia, o que posiciona os valores acima do preço público sugerido pela fabricante.

Despesas referentes ao primeiro emplacamento e taxas de licenciamento junto ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) são cobradas separadamente no ato da compra.

Faixas de preço no mercado de seminovas e usadas

Unidades fabricadas entre 2020 e 2025 (ou exemplares 2026 já emplacados): comercializadas em plataformas de classificados de Salvador por valores entre R$ 13 mil e R$ 18 mil.

Versões Fan e Titan 160 (fabricadas entre 2024 e 2026): negociadas na região metropolitana de Salvador na faixa entre R$ 19.900 e R$ 22 mil.