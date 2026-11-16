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A Suzuki confirmou a chegada de duas motocicletas de alta e média cilindrada ao mercado brasileiro após a apresentação oficial dos modelos no Salão de Milão (EICMA 2026), na Itália.

A esportiva GSX-10R e a naked SV-7S foram anunciadas por Fernanda Toledo, diretora executiva do Grupo J.Toledo, representante oficial da fabricante no Brasil.

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O cronograma de lançamento prevê a entrada dos dois modelos no país ao longo de 2027, após a conclusão dos processos de homologação. As datas de início das vendas e os valores sugeridos não foram divulgados pela empresa.

Suzuki GSX-10R

Construída sobre a base mecânica da naked GSX-S1000, a GSX-10R utiliza carenagem integral, aletas aerodinâmicas dianteiras e semiguidões. O conjunto foi projetado para uso em pistas e rodovias.

Motorização e transmissão

Motor : 4 cilindros em linha, 4 tempos, DOHC, arrefecimento líquido

: 4 cilindros em linha, 4 tempos, DOHC, arrefecimento líquido Cilindrada : 999 cm³ (diâmetro de 73,4 mm por curso de 59,0 mm)

: 999 cm³ (diâmetro de 73,4 mm por curso de 59,0 mm) Taxa de compressão : 12,2:1

: 12,2:1 Potência máxima : 152 cv a 11.000 rpm

: 152 cv a 11.000 rpm Torque máximo : 10,8 kgfm (106 Nm) a 9.250 rpm

: 10,8 kgfm (106 Nm) a 9.250 rpm Câmbio : 6 marchas com embreagem assistida e deslizante e quickshifter bidirecional

: 6 marchas com embreagem assistida e deslizante e quickshifter bidirecional Consumo : 15,8 km/l no ciclo europeu WMTC

Sistemas eletrônicos (S.I.R.S.)

A motocicleta incorpora um pacote com 15 recursos eletrônicos de assistência à pilotagem:

Slide Control System : controle de deslizamento lateral da roda traseira em curvas

: controle de deslizamento lateral da roda traseira em curvas Brake Hold : sistema de retenção de freio para paradas em aclives, declives e planos

: sistema de retenção de freio para paradas em aclives, declives e planos Suzuki Ground Beacon System (SGBS) : projeção luminosa no solo durante o acionamento das setas

: projeção luminosa no solo durante o acionamento das setas Modos de pilotagem (SDMS) : 3 opções de mapas de entrega de potência

: 3 opções de mapas de entrega de potência Controle de tração: 10 níveis de atuação, com opção de desativação

Assistências dinâmicas : controle de empinada (Anti-wheelie), controle de torque (Roll Torque Control), controle de largada (Launch Control) e controle de freio-motor em 3 níveis

: controle de empinada (Anti-wheelie), controle de torque (Roll Torque Control), controle de largada (Launch Control) e controle de freio-motor em 3 níveis Recursos de condução: controle de cruzeiro (Cruise Control) com limitador de velocidade, assistente de partida (Easy Start), assistente de baixa rotação (Low RPM Assist) e amortecedor de direção eletrônico

Ciclística, freios e dimensões

Chassi e balança : estrutura perimetral (twin-spar) e balança traseira em alumínio

: estrutura perimetral (twin-spar) e balança traseira em alumínio Suspensão dianteira : garfo telescópico invertido KYB de 43 mm com ajustes completos

: garfo telescópico invertido KYB de 43 mm com ajustes completos Suspensão traseira : monoamortecedor KYB com links e ajustes de pré-carga, compressão e retorno

: monoamortecedor KYB com links e ajustes de pré-carga, compressão e retorno Freios : duplo disco dianteiro de 310 mm com pinças radiais monobloco Brembo e disco simples traseiro

: duplo disco dianteiro de 310 mm com pinças radiais monobloco Brembo e disco simples traseiro Pneus : Bridgestone Battlax Hypersport S23 nas medidas 120/70 ZR17 (dianteira) e 190/55 ZR17 (traseira)

: Bridgestone Battlax Hypersport S23 nas medidas 120/70 ZR17 (dianteira) e 190/55 ZR17 (traseira) Dimensões e peso : 2.130 mm de comprimento, 740 mm de largura, 1.175 mm de altura, 1.455 mm de entre-eixos, 145 mm de altura livre do solo, 810 mm de altura do assento, tanque de 18 litros e peso de 214 kg em ordem de marcha

: 2.130 mm de comprimento, 740 mm de largura, 1.175 mm de altura, 1.455 mm de entre-eixos, 145 mm de altura livre do solo, 810 mm de altura do assento, tanque de 18 litros e peso de 214 kg em ordem de marcha Equipamentos e cores : painel TFT colorido com conectividade ao aplicativo Suzuki Ride Connect+, porta USB-C, bateria de íons de lítio, iluminação LED e opções de pintura nas cores azul, vermelho e preto

Suzuki SV-7S

Suzuki SV-7S - Foto: Divulgação Suzuki

Sucessora direta da SV650, a SV-7S mantém a arquitetura de motor V2 de 645 cm³ com atualizações para atender à norma de emissões Euro 5+, além de adotar acelerador eletrônico e painel digital.

Motorização e transmissão

Motor : bicilíndrico em V a 90° (V-Twin), 4 tempos, DOHC, 4 válvulas por cilindro, arrefecimento líquido

: bicilíndrico em V a 90° (V-Twin), 4 tempos, DOHC, 4 válvulas por cilindro, arrefecimento líquido Cilindrada : 645 cm³ (diâmetro de 81,0 mm por curso de 62,6 mm)

: 645 cm³ (diâmetro de 81,0 mm por curso de 62,6 mm) Taxa de compressão : 11,2:1

: 11,2:1 Potência máxima : entre 72 cv e 73,4 cv a 8.500 rpm, conforme homologação regional

: entre 72 cv e 73,4 cv a 8.500 rpm, conforme homologação regional Torque máximo : 6,5 kgfm (64 Nm) a 6.800 rpm

: 6,5 kgfm (64 Nm) a 6.800 rpm Câmbio : 6 marchas com quickshifter bidirecional de série

: 6 marchas com quickshifter bidirecional de série Consumo : 24,4 km/l no ciclo europeu WMTC

Sistemas eletrônicos (S.I.R.S.)

Modos de pilotagem (SDMS) : Modo A (resposta direta), Modo B (entrega linear) e Modo C (aceleração suavizada com limite de 60 cv)

: Modo A (resposta direta), Modo B (entrega linear) e Modo C (aceleração suavizada com limite de 60 cv) Controle de tração : 3 níveis de atuação com possibilidade de desligamento

: 3 níveis de atuação com possibilidade de desligamento Assistências de série : acelerador eletrônico (Ride-by-Wire), quickshifter bidirecional, assistente de partida (Easy Start) e assistente de baixa rotação (Low RPM Assist)

Ciclística, freios e dimensões