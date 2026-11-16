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Suzuki confirma esportiva GSX-10R e naked SV-7S para o mercado brasileiro
Modelos contam com motores de 4 cilindros (999 cm³) e V2 (645 cm³) e pacote eletrônico com painel TF
A Suzuki confirmou a chegada de duas motocicletas de alta e média cilindrada ao mercado brasileiro após a apresentação oficial dos modelos no Salão de Milão (EICMA 2026), na Itália.
A esportiva GSX-10R e a naked SV-7S foram anunciadas por Fernanda Toledo, diretora executiva do Grupo J.Toledo, representante oficial da fabricante no Brasil.
O cronograma de lançamento prevê a entrada dos dois modelos no país ao longo de 2027, após a conclusão dos processos de homologação. As datas de início das vendas e os valores sugeridos não foram divulgados pela empresa.
Suzuki GSX-10R
Construída sobre a base mecânica da naked GSX-S1000, a GSX-10R utiliza carenagem integral, aletas aerodinâmicas dianteiras e semiguidões. O conjunto foi projetado para uso em pistas e rodovias.
Motorização e transmissão
- Motor: 4 cilindros em linha, 4 tempos, DOHC, arrefecimento líquido
- Cilindrada: 999 cm³ (diâmetro de 73,4 mm por curso de 59,0 mm)
- Taxa de compressão: 12,2:1
- Potência máxima: 152 cv a 11.000 rpm
- Torque máximo: 10,8 kgfm (106 Nm) a 9.250 rpm
- Câmbio: 6 marchas com embreagem assistida e deslizante e quickshifter bidirecional
- Consumo: 15,8 km/l no ciclo europeu WMTC
Sistemas eletrônicos (S.I.R.S.)
A motocicleta incorpora um pacote com 15 recursos eletrônicos de assistência à pilotagem:
- Slide Control System: controle de deslizamento lateral da roda traseira em curvas
- Brake Hold: sistema de retenção de freio para paradas em aclives, declives e planos
- Suzuki Ground Beacon System (SGBS): projeção luminosa no solo durante o acionamento das setas
- Modos de pilotagem (SDMS): 3 opções de mapas de entrega de potência
- Controle de tração: 10 níveis de atuação, com opção de desativação
- Assistências dinâmicas: controle de empinada (Anti-wheelie), controle de torque (Roll Torque Control), controle de largada (Launch Control) e controle de freio-motor em 3 níveis
- Recursos de condução: controle de cruzeiro (Cruise Control) com limitador de velocidade, assistente de partida (Easy Start), assistente de baixa rotação (Low RPM Assist) e amortecedor de direção eletrônico
Ciclística, freios e dimensões
- Chassi e balança: estrutura perimetral (twin-spar) e balança traseira em alumínio
- Suspensão dianteira: garfo telescópico invertido KYB de 43 mm com ajustes completos
- Suspensão traseira: monoamortecedor KYB com links e ajustes de pré-carga, compressão e retorno
- Freios: duplo disco dianteiro de 310 mm com pinças radiais monobloco Brembo e disco simples traseiro
- Pneus: Bridgestone Battlax Hypersport S23 nas medidas 120/70 ZR17 (dianteira) e 190/55 ZR17 (traseira)
- Dimensões e peso: 2.130 mm de comprimento, 740 mm de largura, 1.175 mm de altura, 1.455 mm de entre-eixos, 145 mm de altura livre do solo, 810 mm de altura do assento, tanque de 18 litros e peso de 214 kg em ordem de marcha
- Equipamentos e cores: painel TFT colorido com conectividade ao aplicativo Suzuki Ride Connect+, porta USB-C, bateria de íons de lítio, iluminação LED e opções de pintura nas cores azul, vermelho e preto
Suzuki SV-7S
Sucessora direta da SV650, a SV-7S mantém a arquitetura de motor V2 de 645 cm³ com atualizações para atender à norma de emissões Euro 5+, além de adotar acelerador eletrônico e painel digital.
Motorização e transmissão
- Motor: bicilíndrico em V a 90° (V-Twin), 4 tempos, DOHC, 4 válvulas por cilindro, arrefecimento líquido
- Cilindrada: 645 cm³ (diâmetro de 81,0 mm por curso de 62,6 mm)
- Taxa de compressão: 11,2:1
- Potência máxima: entre 72 cv e 73,4 cv a 8.500 rpm, conforme homologação regional
- Torque máximo: 6,5 kgfm (64 Nm) a 6.800 rpm
- Câmbio: 6 marchas com quickshifter bidirecional de série
- Consumo: 24,4 km/l no ciclo europeu WMTC
Sistemas eletrônicos (S.I.R.S.)
- Modos de pilotagem (SDMS): Modo A (resposta direta), Modo B (entrega linear) e Modo C (aceleração suavizada com limite de 60 cv)
- Controle de tração: 3 níveis de atuação com possibilidade de desligamento
- Assistências de série: acelerador eletrônico (Ride-by-Wire), quickshifter bidirecional, assistente de partida (Easy Start) e assistente de baixa rotação (Low RPM Assist)
Ciclística, freios e dimensões
- Chassi: quadro em treliça de aço tubular
- Suspensão dianteira: garfo telescópico convencional com tubos de 41 mm
- Suspensão traseira: monoamortecedor com link e ajuste de pré-carga da mola
- Freios: duplo disco dianteiro e disco simples traseiro com sistema ABS de dois canais
- Pneus: medidas 120/70 ZR17 na dianteira e 160/60 ZR17 na traseira
- Dimensões e peso: 2.115 mm de comprimento, 785 mm de largura, 1.090 mm de altura, 1.445 mm de entre-eixos, 135 mm de altura livre do solo, 785 mm de altura do assento, tanque de 14 litros e peso de 200 kg em ordem de marcha
- Equipamentos e cores: farol dianteiro redondo e iluminação em LED, painel TFT colorido de 4,2 polegadas com conectividade Suzuki Ride Connect+ e opções de pintura nas cores azul, cinza e preto