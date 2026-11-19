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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) conquistou o primeiro lugar no Prêmio Confap de Boas Práticas em Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), na categoria Gestão e Desenvolvimento Organizacional.

O reconhecimento foi concedido após a implementação de mudanças na gestão do Programa de Bolsas da instituição, com foco na redução da burocracia e no aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos.

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O projeto premiado, intitulado “Redução de Custos de Transação e Desenvolvimento Organizacional do Programa de Bolsas na Fapesb (2023-2025)”, envolve mudanças nos processos que vão desde a seleção de pesquisadores até a administração dos auxílios concedidos ao longo de sua trajetória acadêmica.

Mudanças buscam simplificar processos para pesquisadores

Segundo a Fundação, as medidas buscaram simplificar as políticas de fomento, considerando os diferentes perfis e as realidades dos pesquisadores.

As alterações também permitiram aprimorar o acompanhamento dos processos, com uma gestão quantitativa e qualitativa mais precisa, além de otimizar os serviços oferecidos pela instituição.

A premiação ocorreu durante a 73ª edição do Fórum Nacional do Confap - Foto: Divulgação/ Fundeb

Prêmio reconhece iniciativas de gestão em todo o país

O resultado da quinta edição do prêmio foi anunciado nesta quarta-feira, 18, durante cerimônia realizada em Curitiba, no Paraná.

A iniciativa é promovida pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e reconhece práticas desenvolvidas por instituições de fomento à pesquisa de todo o país.

Em declaração sobre a conquista, o diretor-geral da Fapesb, Handerson Leite, afirmou que a Fundação tem revisado processos e normas internas para adequar sua atuação à nova legislação de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O dirigente também mencionou o desenvolvimento de softwares como parte das iniciativas de modernização da gestão.

A premiação ocorreu durante a 73ª edição do Fórum Nacional do Confap, que reúne representantes das fundações estaduais de amparo à pesquisa, pesquisadores e jornalistas da área de ciência e tecnologia.

O encontro segue até esta quinta-feira, 19, e também contempla a premiação Ciência, Tecnologia & Inovação.