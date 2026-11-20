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A exigência de inglês fluente ou avançado em anúncios de emprego pode impedir que jovens negros disputem oportunidades no mercado de trabalho, inclusive em funções nas quais o domínio do idioma não é necessário.

O problema ocorre antes mesmo das etapas de seleção: candidatos que não se consideram preparados para atender ao requisito deixam de enviar seus currículos, segundo pesquisa da Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com a Universidade de Leiden, na Holanda.

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Os pesquisadores classificaram esse comportamento como “exclusão antecipatória”, mecanismo pelo qual uma exigência presente nos anúncios já restringe o acesso às oportunidades, sem que os candidatos cheguem a ser avaliados pelas empresas.

Como a desistência acontece antes da inscrição, o efeito da barreira acaba não sendo identificado pelos recrutadores. As informações são do jornal O Globo.

O estudo analisou as experiências de 18 egressos cotistas de universidades federais e ouviu um consultor especializado em recrutamento e diversidade.

As entrevistas foram realizadas entre julho de 2025 e janeiro de 2026, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre os participantes, 15 se identificaram como negros e três como pardos.

Exigência de inglês expõe desigualdades na formação

A pesquisa aponta que a cobrança pelo domínio do idioma pode reproduzir desigualdades socioeconômicas e raciais que permanecem mesmo após a ampliação do acesso ao ensino superior por meio das políticas de cotas.

Estudantes negros e de origem popular podem ter menos oportunidades de frequentar cursos particulares de idiomas, participar de intercâmbios e acessar outras experiências que contribuem para a fluência em inglês.

Essas diferenças na trajetória educacional acabam refletidas nas condições de entrada no mercado de trabalho.

O levantamento também identificou uma distância entre as exigências apresentadas pelas empresas e as necessidades reais das funções.

Em diferentes relatos, os participantes apontaram que o inglês solicitado nos anúncios nem sempre era utilizado na rotina profissional ou aparecia apenas em situações pontuais.

Os pesquisadores ressaltam que o levantamento não permite afirmar a existência de discriminação racial direta nos processos seletivos.

A investigação busca compreender como critérios aparentemente neutros podem produzir efeitos desiguais entre os candidatos, especialmente na transição da universidade para o emprego.

Estudo aponta mudanças nos processos seletivos

Entre as alternativas identificadas para reduzir essas barreiras está a revisão dos requisitos apresentados nos anúncios de emprego.

A proposta é que as empresas estabeleçam o nível de inglês de acordo com as atividades que serão efetivamente desempenhadas, evitando exigências que não tenham relação direta com a função.

Outra possibilidade é substituir a fluência como critério eliminatório por iniciativas de formação oferecidas após a contratação, como cursos de idiomas e programas de mentoria.

No ambiente universitário, os pesquisadores apontam a necessidade de ampliar o acesso gratuito ao ensino de inglês, facilitar a participação de estudantes de baixa renda em intercâmbios e fortalecer programas de preparação profissional.

A pesquisa ainda está em desenvolvimento e deve ter uma nova etapa de entrevistas em 2027, com a inclusão de outros grupos de egressos e profissionais de recrutamento.

O artigo científico está em avaliação na "revista Dados — Revista de Ciências Sociais" e foi aceito para apresentação no 9º Seminário Internacional Demosal, previsto para março de 2027, em Montevidéu, no Uruguai.