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O Tribunal de Contas da União (TCU) encerrou uma ação que questionava a possibilidade de a ViaBahia participar do novo leilão para administrar trechos das BRs 116 e 324, na Bahia. Com a decisão, a empresa não pode ser impedida de disputar a concessão apenas por ter feito um acordo para encerrar antecipadamente o contrato anterior.

O projeto, chamado Rota 2 de Julho, prevê transferir à iniciativa privada a administração de aproximadamente 653 quilômetros de rodovias federais.

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BR 116 - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

A nova concessão inclui investimentos em duplicações, recuperação da pista e melhorias na segurança e na infraestrutura.

A ação em questão questionava a ausência de uma restrição à participação da ViaBahia no edital, diante do histórico de descumprimento de obrigações contratuais durante o período em que a empresa administrou as rodovias.

Entenda a decisão do TCU

Ao analisar o caso, a 1ª Câmara do TCU entendeu que o questionamento já havia sido tratado pelo plenário do tribunal em outro julgamento. Por esse motivo, os ministros decidiram não analisar novamente a representação e determinaram o encerramento do processo.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 25.

No julgamento anterior, o plenário do TCU determinou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) retirasse do edital uma regra que impedia a participação de empresas que tivessem firmado acordos para encerrar contratos de concessão nos cinco anos anteriores ao leilão.

Essa restrição poderia atingir empresas como a ViaBahia. Com a retirada da regra, a concessionária não pode ser excluída da disputa apenas por ter recorrido a esse tipo de acordo.

A participação, no entanto, continua condicionada ao cumprimento das demais exigências do edital.

Histórico da ViaBahia

A ViaBahia administrou trechos das BRs 116 e 324 desde 2009. Durante a concessão, a empresa foi alvo de questionamentos pelo descumprimento de obrigações contratuais, principalmente em relação à execução de obras e aos investimentos previstos para melhorar as condições das rodovias.

Diante dos impasses, a concessionária e a ANTT recorreram à Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso), do TCU, para negociar o encerramento antecipado do contrato.

O acordo foi aprovado pelo tribunal em fevereiro de 2025 e a ViaBahia deixou a administração dos trechos em 14 de maio daquele ano. Desde então, as rodovias passaram a ser administradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O que prevê a nova concessão?

A Rota 2 de Julho abrange aproximadamente 653 quilômetros das BRs 116 e 324.

O projeto inclui o trecho entre Salvador e Feira de Santana, a ligação até a divisa da Bahia com Minas Gerais e segmentos do Anel Rodoviário de Vitória da Conquista.

A previsão é de R$ 14,33 bilhões em investimentos ao longo dos 30 anos de contrato.

Entre as intervenções planejadas estão a duplicação de pistas, a ampliação da capacidade das rodovias, a recuperação do pavimento e melhorias na segurança viária.

O projeto também prevê a implantação do sistema de pedágio eletrônico free flow.

Nesse modelo, a cobrança é feita automaticamente por meio de pórticos instalados nas rodovias, sem a necessidade de os motoristas pararem em praças de pedágio.

O leilão está previsto para 18 de dezembro de 2026, na B3, em São Paulo.