Trecho da BR-324 volta a ser totalmente interditado em Simões Filho

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O trecho da BR-324, em Simões Filho, voltou a ser totalmente interditado no sentido crescente da via. A decisão foi tomada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), às 18h desta terça-feira, 3.

A cratera se abriu na manhã da segunda-feira, 2, durante o feriado do Dia de Finados. De imediato, o trecho da BR, na altura do km 603, foi totalmente interditado, mas a circulação foi flexibilizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da tarde do mesmo dia.

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Com a volta do feriadão, motoristas que retornavam para Salvador enfrentaram um engarrafamento de quase duas horas.

O que diz o Dnit?

O órgão federal informou que está realizando serviços de reconformação do corpo do aterro de acesso ao viaduto. Segundo o departamento, o objetivo é restabelecer as condições de estabilidade do aterro.

As faixas foram interditadas para que fosse possível iniciar os serviços na pista sobre o viaduto.

De acordo com o Dnit, a medida é necessária devido à utilização de equipamentos específicos para a recomposição integral do pavimento.

O reparo deve ser concluído até o final de semana, segundo a autarquia.

Confira a rota alternativa

O desvio indicado pela PRF começa em Feira de Santana, pela BR-324, e segue pelos seguintes trechos:

BR-324, na região de Candeias, com acesso à BA-522; BA-524, pelo Canal de Tráfego, na região de Camaçari; BA-535, pela Via Parafuso; BA-526, pela Via Metropolitana, em direção a Salvador.

A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região e sigam as indicações das equipes de fiscalização.