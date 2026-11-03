SIMÕES FILHO
Trecho da BR-324 volta a ser totalmente interditado em Simões Filho
Confira rota alternativa
O trecho da BR-324, em Simões Filho, voltou a ser totalmente interditado no sentido crescente da via. A decisão foi tomada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), às 18h desta terça-feira, 3.
A cratera se abriu na manhã da segunda-feira, 2, durante o feriado do Dia de Finados. De imediato, o trecho da BR, na altura do km 603, foi totalmente interditado, mas a circulação foi flexibilizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da tarde do mesmo dia.
Com a volta do feriadão, motoristas que retornavam para Salvador enfrentaram um engarrafamento de quase duas horas.
O que diz o Dnit?
O órgão federal informou que está realizando serviços de reconformação do corpo do aterro de acesso ao viaduto. Segundo o departamento, o objetivo é restabelecer as condições de estabilidade do aterro.
As faixas foram interditadas para que fosse possível iniciar os serviços na pista sobre o viaduto.
De acordo com o Dnit, a medida é necessária devido à utilização de equipamentos específicos para a recomposição integral do pavimento.
O reparo deve ser concluído até o final de semana, segundo a autarquia.
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Confira a rota alternativa
O desvio indicado pela PRF começa em Feira de Santana, pela BR-324, e segue pelos seguintes trechos:
- BR-324, na região de Candeias, com acesso à BA-522;
- BA-524, pelo Canal de Tráfego, na região de Camaçari;
- BA-535, pela Via Parafuso;
- BA-526, pela Via Metropolitana, em direção a Salvador.
A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região e sigam as indicações das equipes de fiscalização.