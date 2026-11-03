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PRF faz alerta a motoristas que passam pelo buraco na BR-324; entenda

DNIT prevê bloqueio total da via por quatro dias

Evellyn Teixeira
Por
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta os motoristas que passam pela BR-324
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta os motoristas que passam pela BR-324 - Foto: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta os motoristas que passam pela BR-324 a não utilizarem os acostamentos no trecho do km 603, em Simões Filho.

Segundo a corporação, a prática pode agravar os congestionamentos, dificultar o acesso das equipes responsáveis pelos reparos e comprometer a passagem de veículos de emergência, como ambulâncias.

Tráfego segue com restrições em Simões Filho

A recomendação ocorre após um processo erosivo no aterro de acesso a um viaduto. No sentido Feira de Santana–Salvador, apenas uma faixa está liberada para veículos leves, enquanto os veículos pesados são direcionados para a via marginal, antiga estrada do DERBA. Já no sentido Salvador–Feira de Santana, o tráfego segue normalmente.

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PRF informa motoristas sobre a BR-324
PRF informa motoristas sobre a BR-324 - Foto: Divulgação PRF

DNIT prevê bloqueio total por quatro dias

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atribui a ocorrência às fortes chuvas registradas na região e à obstrução de um dispositivo de drenagem.

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Os serviços de recuperação do aterro e da pista têm início previsto para esta terça-feira, 3. O órgão também prevê o bloqueio total da rodovia por quatro dias, período em que o tráfego será direcionado exclusivamente pelo desvio.

A PRF recomenda ainda que os condutores utilizem a BR-324 apenas em situações de extrema necessidade e respeitem a sinalização no local.

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Bahia br-324

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