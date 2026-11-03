Mortes nas rodovias federais da Bahia caem 17% no feriado de Finados

O número de mortes nas rodovias federais que cortam a Bahia caiu 17% durante o feriado de Finados de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. O balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta cinco óbitos entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, contra seis registros em 2025.

A redução ocorreu mesmo com o aumento de 15% no fluxo de veículos nas principais rodovias federais do estado durante o feriado prolongado. Ao todo, foram registrados 45 acidentes, sendo 12 considerados graves, com 44 pessoas feridas.

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Apesar da queda no número de mortes, o total de acidentes aumentou 25% em relação a 2025, quando foram contabilizadas 36 ocorrências. Por outro lado, os acidentes graves tiveram redução de 29%, enquanto a quantidade de feridos caiu 15%. No ano passado, foram registrados 17 acidentes graves e 52 pessoas feridas.

BR-116 concentra maior número de acidentes

Entre as rodovias federais baianas, a BR-116 liderou o número de ocorrências, com 13 acidentes durante os quatro dias de operação. Na sequência aparecem a BR-324, com nove registros; a BR-101, com sete; e a BR-242, com cinco.

Vitória da Conquista foi o município com maior número de acidentes, com cinco ocorrências. Barreiras, Feira de Santana e Jequié registraram quatro casos cada. Já Candeias, Entre Rios e Salvador tiveram dois registros cada.

O sábado (31) concentrou o maior número de acidentes, com 16 ocorrências. O balanço também aponta movimentação mais intensa na saída para o feriado, entre a tarde de sexta-feira (30) e a manhã de sábado, além do retorno na segunda-feira (2).

PRF registra mais de 2 mil infrações

Durante a Operação Finados, a PRF contabilizou 2.163 infrações de trânsito nas rodovias federais da Bahia. Entre as irregularidades mais frequentes estavam ultrapassagens em locais proibidos, circulação de veículos sem licenciamento e ausência de equipamentos obrigatórios.

Também foram registradas infrações relacionadas à falta de habilitação, problemas nos sistemas de iluminação e sinalização, uso de celular ao volante e ausência do cinto de segurança.

As equipes intensificaram a fiscalização em trechos considerados críticos, com ações voltadas ao controle de velocidade, testes de alcoolemia e verificação do uso de equipamentos de segurança.

Operação também resultou em 40 detenções

No combate à criminalidade, a operação registrou 38 ocorrências policiais, que resultaram na detenção de 40 pessoas por diferentes crimes. As equipes também recuperaram cinco veículos com restrição de roubo ou furto, ou sinais de adulteração, e apreenderam uma pistola com 28 cartuchos intactos.

A Operação Finados 2026 foi realizada entre 30 de outubro e 2 de novembro, com o objetivo de reforçar a segurança viária e a fiscalização nas rodovias federais durante o feriado prolongado.