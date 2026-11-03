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Peixe venenoso invade litoral de Itacaré e preocupa autoridades

Presença da espécie pode trazer risco para a população

Evellyn Teixeira
Por
Peixe-leão é encontrado no litoral de Iatacaré
Peixe-leão é encontrado no litoral de Iatacaré - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um exemplar de peixe-leão, espécie invasora que possui espinhos venenosos, foi encontrado no litoral de Itacaré, no sul da Bahia.

O animal foi identificado por pescadores locais na segunda-feira, 2, conforme informou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A presença da espécie acendeu um alerta devido aos riscos para a população e aos possíveis danos ao ecossistema marinho.

Originário da região do Indo-Pacífico, o peixe-leão vem ampliando sua presença no Oceano Atlântico e já foi registrado em diferentes pontos da costa brasileira.

Por ser um predador de peixes e crustáceos, a espécie pode desequilibrar a cadeia alimentar e ameaçar a biodiversidade local.

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Espinhos venenosos podem provocar acidentes

Além dos impactos ambientais, o peixe-leão representa perigo para quem entra em contato com ele. Seus espinhos possuem veneno capaz de provocar dor intensa e febre. Em casos mais graves, o acidente pode causar convulsões.

Diante do risco, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente orienta pescadores, trabalhadores do mar, operadores de turismo e moradores a não tocar nem tentar manipular o animal.

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Como comunicar o aparecimento da espécie?

Ao avistar ou capturar um peixe-leão, a recomendação é informar o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), responsável por receber os registros e orientar sobre os procedimentos adequados. O contato pode ser feito por telefone ou WhatsApp, pelo número (71) 99671-3998.

Sempre que possível, é importante informar as coordenadas geográficas do local, a data e o horário em que o animal foi encontrado. Esses dados ajudam os órgãos ambientais a monitorar a presença da espécie e acompanhar sua distribuição pelo litoral baiano.

Mais de mil exemplares foram capturados na Bahia

A presença do peixe-leão também foi registrada no extremo sul do estado. Em Porto Seguro, mais de mil exemplares foram capturados por pescadores durante os meses de agosto e setembro deste ano, reforçando a preocupação com a expansão da espécie na costa baiana.

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Bahia Peixe-leão

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