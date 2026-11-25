A comunidade de Caípe de Baixo, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), receberá o primeiro Escritório de Impacto da Gerando Falcões fora de São Paulo. Fruto de uma parceria entre a organização não governamental (ONG) e a Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe, a iniciativa tem como meta contribuir para a superação da pobreza de cerca de mil famílias em um período de dois anos.

O portal A TARDE realizou, nesta quarta-feira, 25, a cobertura do lançamento da parceria, durante a comemoração dos cinco anos do Acelen & Comunidades, no Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, em Candeias. A reportagem conversou com exclusividade com o fundador e CEO da Gerando Falcões, Edu Lyra, o vice-presidente de Recursos Humanos e Responsabilidade Social da Acelen, João Raful, e lideranças comunitárias de Caípe de Baixo.

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Evento foi realizado no Museu do Recôncavo Wanderley Pinho - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Localizada a cerca de um quilômetro da Refinaria de Mataripe, às margens da BA-523, a comunidade reúne mais de 5 mil moradores, distribuídos em 988 famílias, e tem entre suas principais atividades econômicas a pesca e a mariscagem.

Apesar da proximidade com um dos principais complexos industriais da Bahia, a comunidade enfrenta problemas relacionados ao desemprego, ao acesso à saúde e à infraestrutura. Moradores ouvidos pelo A TARDE também relataram a falta de saneamento básico na localidade.

Projeto-piloto na Bahia

A iniciativa integra o programa Decolagem, metodologia desenvolvida pela Gerando Falcões que estabelece estratégias individualizadas de acompanhamento das famílias para a superação da pobreza em até dois anos.

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Edu Lyra destacou a capacidade de articulação da Acelen com as lideranças comunitárias e afirmou que a experiência desenvolvida na Bahia poderá servir de referência para outras regiões do país.

“A Acelen tem uma atuação muito forte aqui, do ponto de vista de negócio e do ponto de vista social. Tem também uma força institucional para reunir o terceiro setor, organizações, conselhos comunitários. Então, nós fomos convidados para vir por conta da nossa metodologia, que é o Decolagem”, explicou.

Edu Lyra fala sobre parceria com a Acelen - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Segundo Lyra, o trabalho com as famílias deverá começar nos primeiros meses de 2027, com acompanhamento permanente, capacitação, apoio emocional e monitoramento dos indicadores sociais.

“A gente tem uma jornada aqui de 24 meses pela frente, começa agora em janeiro, fevereiro. Eu quero estar muito próximo daqui, porque o Brasil é a Bahia, a Bahia é o Brasil. Então, as coisas que nascem aqui do ponto de vista social, dignidade e pobreza, podem ecoar para o Brasil”, afirmou.

A expectativa do fundador da Gerando Falcões é de que a experiência em Caípe de Baixo abra caminho para a instalação de outros escritórios da organização em território baiano.

Por que Caípe de Baixo?

A proximidade com a Refinaria de Mataripe e os desafios socioeconômicos enfrentados pelos moradores foram alguns dos fatores considerados para a escolha da comunidade.

Ao A TARDE, João Raful explicou que a instalação do Escritório de Impacto representa uma nova etapa do trabalho de relacionamento comunitário desenvolvido pela Acelen desde que assumiu a gestão da refinaria, há cinco anos.

“Desde o início, há cinco anos, quando nós adquirimos a refinaria, a gente já começou com esse trabalho. Primeiro, um trabalho de contato e comunicação com as comunidades, depois estabelecendo os CCCs, que são a nossa base de relacionamento comunitário. É através dos CCCs que nós aprovamos o nosso investimento social”, explicou.

João Raful destaca papel das CCCs para ampliação da Acelen - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Os Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs) são instrumentos de diálogo entre a empresa e as lideranças das comunidades do entorno da refinaria, que participam das discussões sobre a destinação dos investimentos sociais.

Raful ressaltou que a instalação do escritório atende a um desejo antigo da companhia de estabelecer uma presença física em Caípe de Baixo.

“A refinaria faz parte da paisagem do bairro de Caípe. Esse foi um desejo nosso antigo, desde o começo, de ter uma presença física no bairro de Caípe”, afirmou.

O executivo também destacou que a iniciativa funcionará como um projeto-piloto, com possibilidade de expansão para outras localidades a depender dos resultados alcançados.

“Não só a proximidade, como também o impacto que a gente quer gerar naquele bairro. É um projeto-piloto. Dando certo, a gente tem todo o nosso desejo de ampliar isso ainda”, acrescentou.

Como funcionará o Escritório de Impacto?

O Escritório de Impacto funcionará como uma estrutura de articulação de soluções sociais e econômicas dentro da própria comunidade, conectando os moradores a oportunidades de emprego, educação, qualificação profissional e geração de renda.

Inicialmente, será realizado um diagnóstico individualizado das condições de vida de cada família. A partir desse levantamento, serão estabelecidas estratégias de desenvolvimento, com acompanhamento de mentores sociais.

A evolução das famílias será monitorada a cada três meses por meio do chamado Dignômetro, ferramenta desenvolvida pela Gerando Falcões que avalia indicadores relacionados às condições de vida da população.

Entre os aspectos analisados estão:

Moradia;

Renda;

Educação;

Saúde;

Acesso a serviços essenciais;

Segurança alimentar;

Desenvolvimento social.

O escritório também deverá oferecer encaminhamento para vagas de emprego por meio de parcerias, acesso a microcrédito, em dinheiro ou produtos, e orientação financeira para estimular o empreendedorismo e a autonomia econômica dos moradores.

Desde sua criação, o programa Decolagem já alcançou mais de 21,5 mil pessoas no Brasil, segundo dados da organização.

Moradores projetam transformação na comunidade

A chegada da Gerando Falcões é vista com expectativa pelas lideranças comunitárias de Caípe de Baixo, que apontam a necessidade de ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico e social da população.

Moradora da comunidade há 20 anos, a líder comunitária Lilian França afirmou, em entrevista ao A TARDE, que a participação dos moradores será fundamental para o desenvolvimento do projeto.

Liderança comunitária, Lilian França comentou sobre dificuldades em Caípe de Baixo - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

“Quando eu soube da notícia da Gerando Falcões chegando para nossa comunidade, que é uma comunidade que necessita muito de desenvolvimento, de transformação, a gente já conhecia o trabalho da Gerando Falcões. Eles atuam em pequenas comunidades, mas em grandes desafios”, disse.

Lilian também destacou as dificuldades enfrentadas diariamente pelos moradores, apesar da presença de grandes empresas na região.

“O dia a dia é muito difícil, mas com um apoio de um, apoio de outro, tudo melhora. Mas quando a empresa é comprometida com o desenvolvimento da comunidade, só tem a ganhar, tanto a empresa quanto os moradores”, afirmou.

Coordenadora pedagógica e também moradora de Caípe de Baixo, Luana Marinho ressaltou a possibilidade de ampliar as perspectivas profissionais e educacionais dos jovens da comunidade.

“Conheço de perto os desafios, não por ouvir falar, mas por viver, por conviver. Entendo que essa parceria da Acelen com a Gerando Falcões vai abrir portas para a gente, para a comunidade, para os nossos jovens”, declarou ao A TARDE.

Coordenadora pedagógica Luana Marinho destaca "abertura de portas" com chegada da Gerando Falcões - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

É uma oportunidade única e que nós vamos abraçar para fazer acontecer junto com vocês Luana Marinho - Coordenadora pedagógica e moradora de Caípe de Baixo

Cinco anos de relacionamento com as comunidades

O lançamento da parceria ocorreu durante as comemorações dos cinco anos do Acelen & Comunidades, que reúne iniciativas de relacionamento e investimento social da companhia nas localidades próximas à Refinaria de Mataripe.

Durante a entrevista, João Raful também destacou o reconhecimento recebido pela empresa no ESG Summit Brazil Awards 2026, na categoria Governança e Cultura, pelo trabalho desenvolvido por meio dos Conselhos Comunitários Consultivos.

O projeto premiado, intitulado “Conselhos Comunitários Consultivos Acelen: Governança que aproxima, diálogo que transforma”, concorreu, segundo o executivo, com outras 44 empresas.

“Se relacionar, ter um canal de comunicação e, sobretudo, desenvolver um investimento social através das lideranças comunitárias é a receita que está dando certo”, afirmou.

Outra iniciativa desenvolvida pela companhia na região é o Acelen Acender, equipamento social inaugurado em 2023, em Candeias, voltado à formação, à inclusão socioprodutiva e ao fortalecimento das comunidades.

Segundo dados da empresa, mais de R$ 7 milhões já foram destinados ao equipamento, que contabiliza mais de 760 pessoas beneficiadas diretamente e 2,1 mil horas de aulas ministradas em programas destinados a jovens, pescadores, marisqueiras e representantes de organizações da sociedade civil.

A Gerando Falcões

Fundada por Edu Lyra, a Gerando Falcões atua no desenvolvimento social de favelas e periferias brasileiras por meio de uma rede de organizações não governamentais e lideranças comunitárias.

A organização já impactou mais de 860 mil pessoas, segundo seus dados institucionais, e possui um escritório internacional em Nova York, nos Estados Unidos.

Entre suas principais iniciativas estão os programas Decolagem, Falcons University e Favela 3D (Dignas, Digitais e Desenvolvidas), que buscam promover inclusão social, desenvolvimento econômico e autonomia das populações em situação de vulnerabilidade.

Com a instalação do Escritório de Impacto em Caípe de Baixo, a organização pretende desenvolver uma experiência que possa ser replicada em outras comunidades baianas.