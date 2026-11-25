O CEO da Gerando Falcões, ecossistema de desenvolvimento social que atua no combate à pobreza nas periferias, Edu Lyra, celebrou, em entrevista ao portal A TARDE, nesta quarta-feira, 25, a parceria firmada com a Acelen.

Durante a agenda de lançamento do Escritório de Impacto, iniciativa que será implantada em Caípe de Baixo, no entorno da Refinaria de Mataripe (São Francisco do Conde), Edu Lyra frisou o trabalho social já realizado pela Acelen na região, e a expectativa para colaborar por meio do programa Decolagem, ferramenta criada pela Gerando Falcões para construção de trilhas individuais e personalizadas, a fim de encerrar o ciclo da pobreza das famílias em um prazo de até dois anos.

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"A Acelen tem uma atuação muito forte aqui, do ponto de vista de negócio e do ponto de vista social, e tem também uma força para reunir o terceiro setor, organizações e conselhos comunitários. Fomos convidados para vir por conta da nossa tecnologia, que trabalha a graduação da pobreza, as famílias saírem da pobreza para a dignidade", afirmou o CEO.

Edu Lyra fala sobre parceria com a Acelen - Foto: José Simões | AG. A TARDE

Quando começa a parceria?

A parceria tem previsão para ser iniciada entre janeiro e fevereiro, segundo o CEO da Gerando Falcões.

"A gente tem uma jornada de 24 meses, a gente começa em janeiro, fevereiro. Quero estar muito aqui, porque o Brasil é a Bahia, e a Bahia é o Brasil. As coisas que nascem aqui, do ponto de vista social, dignidade e pobreza, podem ecoar para o Brasil", explicou.