O ex-ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, defendeu, em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, nesta segunda-feira, 23, que o Brasil desenvolva suas próprias ferramentas de Inteligência Artificial.

Ao ser questionado sobre o tema, logo após participar de um dos painéis do primeiro dia da 25ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB), no Centro de Convenções de Salvador, Lewandowski frisou acreditar que a IA não é "neutra", assim como a internet, e que esse viés pode influenciar em questões políticas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lewandowski ainda citou a pluralidade de recursos naturais encontrados no Brasil que podem servir de base para a criação dos chamados data centers e das ferramentas de inteligência artificial.

"A Inteligência Artificial não é neutra. Ambas, a internet e a Inteligência Artificial tem um viés, são produzidas para determinados fins, para que usuários acreditem em certas coisas, comprem determinados objetos, possam ter certas inclinações políticas", destacou o ex-ministro da Suprema Corte, que também ocupou o Ministério da Justiça e Segurança Pública durante parte do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Os algoritmos que estão por trás disso precisam ser melhor conhecidos. Então, eu advoguei que se fizesse a auditoria dos algoritmos, e que o Brasil fosse soberano, no sentindo de ter uma inteligência artificial própria. Temos recursos naturais para montar data centers, que exige muita água, muita energia elétricas, não precisamos depender de outros países para desenvolver inteligência artificial", continuou Lewandowski, que reforçou que o desenvolvimento da IA é uma posição estratégica de defesa da soberania nacional.

"A questão da internet, sobretudo da Inteligência Artificial, é uma questão de soberania. Quem não domina essa tecnologia não é um país soberano", pontuou.

Lewandowski destaca papel da IA no Direito

O ex-ministro também respondeu ao portal A TARDE sobre o uso da IA no universo do Direito. Segundo o magistrado, os profissionais da área ainda estão "perplexos" com a chegada da ferramenta.

"Os operadores do Direito ainda estão perplexos com esse novo fenômeno. Está ocorrendo de forma tão rápida, que as respostas dos juristas não estão ainda à altura dessas modificações. Nas últimas eleições, não só no Brasil, mas em outros países também, a influência da inteligência artificial, que de condiciona os eleitores a fazer certas opções políticas. A Justiça Eleitoral não tem mecanismos adequados para poder coibir certos exageros ou responsabilizar os que transgridem as leis", pontuou.