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O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso esteve presente no primeiro dia da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB), que acontece em Salvador nesta segunda-feira, 23. Em entrevista ao portal A TARDE, o jurista falou sobre a necessidade de atualizar o Código Civil de acordo com as mudanças tecnológicas, sobretudo nas redes sociais e com o crescimento do uso de inteligências artificiais.

“O atual Código Civil não cuida dessas novas tecnologias, nem das plataformas digitais, nem da inteligência artificial, nem dos contratos digitais. Portanto, de fato, nós estamos precisando de uma legislação atualizada”, iniciou ele.

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Barroso também destacou pontos que já foram atualizados na legislação para regulamentar o ambiente digital no Brasil.

“Nós já tivemos uma decisão do Supremo regulamentando a responsabilidade civil das plataformas digitais para o conteúdo de terceiros, tivemos uma regulamentação dessa decisão pelo Poder Executivo. Tivemos o ECA Digital, que protege crianças e adolescentes no mundo digital”, disse o ex-ministro do STF.

Ainda segundo ele, o maior desafio para o Código Civil é acompanhar as sucessivas mudanças que acontecem nas plataformas digitais.

“Igual que a atualização da legislação é imprescindível, mas não é fácil regular pela velocidade da transformação, de modo que nós vamos ter que harmonizar o código com as legislações que vão sucessivamente precisar ser editadas em razão das transformações que vão ocorrer”, complementou Barroso.