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O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, botou para fora o seu lado artístico durante a comemoração do aniversário do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano. A celebração aconteceu na Praia do Forte, no município de Mata de São João, litoral norte da Bahia.

O momento foi publicado pelo próprio Barroso em sua conta no Instagram. Em um vídeo que consta no carrossel de imagens (confira abaixo), ele aparece sentado em um banco, cantando ao microfone e acompanhado por um músico que toca violão.

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Barroso compartilha registro nas redes sociais

Na legenda da publicação, o ex-ministro fez uma homenagem a Edivaldo Rotondano: “Aniversário do meu querido amigo José Rotondano, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, na Praia do Forte. Com direito a cantoria.”

Barroso oficializou aposentadoria do STF em outubro do ano passado

No dia 13 de outubro do ano passado, o ministro Luís Roberto Barroso oficializou seu pedido de aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal (STF).

O magistrado anunciou a saída dele da Corte quatro dias antes, em 9 de outubro de 2025,, durante sessão plenária marcada por emoção. O afastamento ocorreu após o ministro deixar a presidência do Supremo, no fim de setembro.

Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2013, Barroso ocupou a cadeira de ministro do STF por pouco mais de 12 anos e 3 meses. A saída do ministro já era aguardada e vem movimentando os bastidores do Planalto há meses.

Barroso, com 67 anos à época, optou por deixar o STF por vontade própria, já que a aposentadoria compulsória ocorre somente aos 75 anos. Embora fosse um desejo antigo do ministro deixar a Corte ao encerrar sua presidência, pessoas próximas afirmam que essa decisão ganhou força diante da crescente tensão entre Brasil e Estados Unidos.

