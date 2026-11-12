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Desembargador do TJ-BA morre aos 74 anos
Magistrado ingressou na carreira em 1981
Carlos Roberto Santos Araújo, desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), morreu na noite desta quarta-feira, 11, aos 74 anos. O falecimento foi confirmado pelo próprio Tribunal e pela Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), onde o magistrado construiu uma carreira de mais de 40 anos. A causa da morte não foi divulgada.
O velório será realizado nesta quinta-feira, 12, a partir das 12h, na Sala 03 do Cemitério Campo Santo, e a cerimônia de cremação está prevista para as 14h, no mesmo local.
Carlos Roberto Santos ingressou na magistratura após aprovação em concurso público, em 1981. No início da carreira, atuou nos municípios de Curaçá, Caculé e Itapetinga, no interior da Bahia.
Após ser transferido para Salvador, passou a integrar a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em 2009, chegou ao cargo de desembargador pelo critério de merecimento, após receber votação unânime dos presentes à sessão do Tribunal Pleno.
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O magistrado também esteve à frente da 1ª Vice-Presidência do TJ-BA durante o biênio 2020-2022. Atualmente, integrava a 2ª Câmara Criminal.
Em nota, o presidente do órgão, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, lamentou a morte e ressaltou a dedicação dele ao serviço público, além do compromisso com a Justiça ao longo de sua trajetória.