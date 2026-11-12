Desembargador do TJ-BA morre aos 74 anos

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Carlos Roberto Santos Araújo, desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), morreu na noite desta quarta-feira, 11, aos 74 anos. O falecimento foi confirmado pelo próprio Tribunal e pela Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), onde o magistrado construiu uma carreira de mais de 40 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O velório será realizado nesta quinta-feira, 12, a partir das 12h, na Sala 03 do Cemitério Campo Santo, e a cerimônia de cremação está prevista para as 14h, no mesmo local.

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Carlos Roberto Santos ingressou na magistratura após aprovação em concurso público, em 1981. No início da carreira, atuou nos municípios de Curaçá, Caculé e Itapetinga, no interior da Bahia.

Após ser transferido para Salvador, passou a integrar a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em 2009, chegou ao cargo de desembargador pelo critério de merecimento, após receber votação unânime dos presentes à sessão do Tribunal Pleno.

O magistrado também esteve à frente da 1ª Vice-Presidência do TJ-BA durante o biênio 2020-2022. Atualmente, integrava a 2ª Câmara Criminal.

Em nota, o presidente do órgão, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, lamentou a morte e ressaltou a dedicação dele ao serviço público, além do compromisso com a Justiça ao longo de sua trajetória.