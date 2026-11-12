Após conflitos raciais em Itacaré, governo se reúne com Frente Palestina do sul da Bahia

O policiamento no sul da Bahia será reforçado até o fim de abril, com a ampliação da Operação Verão para atender ao fluxo de turistas estrangeiros na região. O governo estadual também pretende estender ações de proteção às mulheres e de combate ao racismo e à intolerância religiosa para áreas de atividade turística. As medidas foram anunciadas nesta quarta-feira, 11, após uma reunião com representantes da Frente Palestina do Sul da Bahia.

Entre as iniciativas previstas estão a ampliação da atuação da Ronda Maria da Penha e da Coordenação de Combate a Crimes de Racismo e Intolerância Religiosa. O pacote inclui ainda uma campanha de conscientização, a distribuição de uma cartilha com orientações sobre convivência e respeito no turismo e a capacitação de trabalhadores do setor e servidores públicos.

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Outra medida será a implementação do Protocolo 'Não é Não', que prevê a certificação de estabelecimentos comerciais preparados para identificar e prevenir situações de importunação sexual e violência contra mulheres.

As ações foram apresentadas pelos secretários estaduais de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, e de Turismo, Maurício Bacelar, durante um encontro virtual com o movimento. A reunião ocorreu um dia depois de o governador Jerônimo Rodrigues visitar Itacaré, em meio à repercussão de episódios envolvendo turistas israelenses e moradores do município.

Governo promete apurar denúncias de violência

Além de discutir medidas preventivas, o governo estadual afirmou que os episódios registrados em Itacaré estão sendo acompanhados e que as denúncias serão investigadas, independentemente de quem esteja envolvido.

Jerônimo Rodrigues declarou que não haverá tolerância com práticas de violência e defendeu que a atividade turística seja conduzida com respeito tanto aos moradores quanto aos visitantes. Segundo o governador, os casos registrados já possuem inquéritos em andamento e as investigações devem avançar para conclusões.

O secretário Felipe Freitas também abordou o posicionamento do governo baiano diante do conflito entre palestinos e israelenses. Ele afirmou que a gestão estadual acompanha a posição do governo federal, com condenação ao terrorismo e à violência de Estado, e defendeu a construção de um ambiente de convivência pacífica, sem discriminação.

Frente Palestina apresentou reivindicações ao governo

Durante o encontro, representantes da Frente Palestina do Sul da Bahia apresentaram demandas relacionadas à segurança pública, ao turismo, à educação, à cultura, à soberania e à defesa dos direitos humanos.

A fundadora e coordenadora do movimento, Mariá Veiga, avaliou que a abertura de um canal de diálogo com o governo é importante para que as reivindicações da população sejam consideradas na construção de medidas para a região.

A reunião contou ainda com representantes da Assessoria Internacional do Governo do Estado, do Núcleo Palestino do PT, da advocacia popular, de comunidades de Serra Grande, de microempreendedores de Morro de São Paulo e de iniciativas de apoio às comunidades de Boipeba, entre outros participantes.

O encontro faz parte de uma articulação iniciada após os episódios de tensão em Itacaré. Na terça-feira, 10, além da visita do governador ao município, representantes do governo estadual também conversaram presencialmente com comerciantes e trabalhadores do setor turístico para discutir os conflitos e as denúncias envolvendo moradores e visitantes.