O presidente da Seção-DF da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Paulo Siqueira, pontuou, em entrevista ao portal A TARDE, nesta segunda-feira, 23, a necessidade de se discutir com "responsabilidade" a regulamentação da Inteligência Artificial.

Siqueira, que fará parte do painel 'Direito e Tecnologia como instrumento de combate ao Lawfare', na '25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB)', na terça, 24, afirmou que as regulamentações estão em voga em diversas partes do mundo, citando o exemplo da Europa, que determinou a proibição do uso de redes sociais por adolescentes.

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O advogado, que veio junto a uma comitiva de 400 advogados da OAB-DF, reforçou que a advocacia permanecerá sendo essencial, destacando o papel que a IA pode desempenhar no auxílio do exercício do Direito.

"A advocacia vai continuar sendo essencial, a IA é uma inteligência que tem que ser bem utilizada e, com isso, manter a sensibilidade, a atuação do advogado, que é o grande fazedor de justiça desse país", iniciou o advogado, que continuou.

"Esse tema está em voga no mundo inteiro, a gente viu na Europa, leis determinando a proibição de utilização de redes sociais por adolescentes [...] A solução não é simples, a gente espera uma atuação firme do poder Judiciário, mas também do Legislativo, que traga saúde e paz para a nossa população nesse sentido. É um tema que a gente precisa enfrentar com responsabilidade", destacou.

Presidente da OAB diz que conferência é sucesso

O presidente da OAB-DF ainda destacou o sucesso da conferência, afirmando que o evento é o maior do mundo no setor da advocacia.

"A conferência já é um sucesso, o maior evento jurídico do mundo. Estamos recebendo mais de 10 mil colegas do Brasil inteiro para debater esses temas muito importantes. A OAB está muito feliz com o resultado, a gente vai levar daqui propostas, projetos para melhorar os serviços, não só da advocacia, mas pensar no interesse da sociedade, e tratar da reforma do Judiciário, das melhorias da tecnologia, necessidade de respeito da advocacia com suas prerrogativas", pontuou.