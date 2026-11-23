POLÍTICA
Rotondano prega cautela no uso da Inteligência Artificial na advocacia
Presidente do TJBA participa de Conferência Nacional da Advocacia
Presente no primeiro dia da 25ª da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB), em Salvador, nesta segunda-feira, 23, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), José Rotondano, destacou, em entrevista ao portal A TARDE, o papel da Inteligência Artificial no Poder Judiciário.
Rotondano, que exaltou o tema do evento deste ano, 'Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital', focou nos aspectos positivos do uso da ferramenta no universo da advocacia, mas ressaltou que é necessário atuar com cautela, frisando que a IA não pode trabalhar nas decisões que cabem aos atores do judiciário.
"Nós que somos do Judiciário e da advocacia em geral, nós estamos com os gabinetes abarrotados de processos, se não tivermos ferramentas potentes, nós não conseguiremos entregar a prestação judicial a contento", destacou Rotondano, que continuou.
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"A Inteligência Artificial veio, é algo que é bom, mas precisa ter responsabilidade, sem nunca esquecer que é o magistrado que deve comandar e dizer qual é o resultado daquele processo", completou o presidente do TJBA.
Rotondano exalta conferência de advocacia
Rotondano também exaltou a realização do evento na capital baiana, ressaltando o movimento no setor turístico e na economia de Salvador. A conferência acontece no Centro de Convenções da cidade.
"É um momento histórico para a advocacia brasileira e para o estado da Bahia. Reunir cerca de 15 mil advogados para essa conferência nacional da OAB, a cidade está em ebulição, o turismo, a economia girando", afirmou o presidente do TJBA.
"Mais do que isso, são as trocas de experiências que nós vamos tirar desse encontro, principalmente por conta do tema, que é bem marcante, Direito e Inteligência Artificial, que hoje é uma ferramenta extremamente importante", destacou o magistrado.