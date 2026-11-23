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A Câmara Municipal de Salvador realizou na manhã desta segunda-feira, 23, uma sessão solene para homenagear mulheres que se destacam no empreendedorismo na capital baiana.

Durante a cerimônia no Plenário Cosme de Farias, mais de dez empreendedoras receberam a Medalha de Honra Mulher Empreendedora 2026, que reconhece a contribuição feminina para o desenvolvimento econômico da cidade.

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A solenidade foi conduzida pela vereadora Roberta Caires (Republicanos), presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo Feminino e autora do projeto de lei que instituiu o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro.

Em entrevista ao A TARDE, Roberta destacou a importância de reconhecer mulheres que desenvolvem negócios em diferentes áreas e enfrentam desafios para conquistar espaço no mercado.

“Esta sessão é uma forma de reconhecer mulheres com trajetórias diversas e que atuam em diferentes áreas do empreendedorismo. Para mim, é uma honra estar ao lado delas”, afirmou.

A vereadora Roberta Caires - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Entre as homenageadas desta sexta edição estava a jornalista, comunicadora e empresária Dina Rachid.

Com mais de 40 anos de carreira no rádio e na televisão, ela desenvolve projetos voltados à comunicação, ao desenvolvimento humano e ao fortalecimento da liderança feminina, como o Método Rachid, O Poder da Voz e A Voz de Salto Alto.

Ao receber a medalha, Dina destacou à reportagem o papel do empreendedorismo na trajetória das mulheres e a importância de persistir diante dos desafios.

Estou muito feliz! Ser homenageada junto com tantas outras mulheres, para mim, é uma honra. Nós nascemos empreendedoras. Ao longo da vida, muitas vezes, coisas podem acontecer e nos desviar do nosso caminho. Mas, se não desistirmos, nós conseguimos Dina Rachid - Comunicadora

A comunicadora Dina Rachid - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Veja o momento:

Outra homenageada foi a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Mila Paes. Ela ressaltou a participação das mulheres na economia de Salvador e destacou a importância de ampliar o apoio às empreendedoras.

“É extremamente importante a gente falar sobre a força feminina, que é a grande força econômica de Salvador. É uma honra participar desse momento, não só como empreendedora, mas também como secretária à frente de uma pasta muito importante e que trabalha tanto por essas mulheres”, disse.

A secretária Mila Paes recebendo a medalha - Foto: Reginaldo Ipê/CMS

Como são escolhidas as homenageadas?

Questionada pelo A TARDE sobre os critérios de escolha, Roberta Caires explicou que a medalha reconhece mulheres que se destacam no empreendedorismo em Salvador, independentemente do porte do negócio.

Mais de dez mulheres recebem homenagem por atuação no empreendedorismo em Salvador - Foto: Reginaldo Ipê/CMS

Entre as homenageadas, segundo ela, estão desde pequenas empreendedoras de comunidades até empresárias com negócios consolidados.

“Isso é importante para que a gente possa derrubar as barreiras invisíveis que nos separam no mundo dos negócios. Prezamos muito para que as mulheres que estejam aqui, quando vistas por outras mulheres que ainda não foram homenageadas, se sintam contempladas”, concluiu a vereadora.