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A Câmara Municipal de Salvador (CMS) realizará, entre os dias 23 e 27 de novembro, a votação da 11ª edição do Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo, que reconhece profissionais da imprensa responsáveis pela cobertura das atividades do Legislativo soteropolitano.

Os 43 vereadores participarão da escolha de cinco jornalistas, distribuídos entre as categorias de Rádio, Televisão, Jornal Impresso e Internet. Serão premiados um profissional de rádio, um de televisão, um de jornal impresso e dois da internet.

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Para participar da premiação, os veículos de comunicação encaminharam à comissão organizadora os nomes dos profissionais que acompanham as atividades da Câmara Municipal.

O resultado da votação será divulgado no dia 30 de novembro. Já a cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 10 de dezembro, às 9h, durante sessão especial no Plenário Cosme de Farias, no Paço Municipal.

Prêmio homenageia jornalista político baiano

Autor do projeto que instituiu a homenagem, o vereador Téo Senna (PSDB) destacou que a premiação busca preservar a memória do jornalista Jânio Lopo, que atuou em importantes veículos de comunicação de Salvador.

Ao longo de três décadas de carreira, Jânio dedicou aproximadamente 20 anos à cobertura política, tornando-se conhecido pelo acompanhamento das atividades do poder público na Bahia.

“Jânio foi uma referência no jornalismo político baiano e sempre atuou de forma profissional, com muita competência e seriedade. Conquistou a credibilidade e o carisma de inúmeros leitores, sendo um jornalista investigativo, sempre respeitando a ética que norteia a profissão”, afirmou Téo Senna.

Jornalistas homenageados

O Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo foi instituído em 2010, por meio do Projeto de Resolução nº 14/2010, e tem como objetivo reconhecer anualmente o trabalho dos profissionais que acompanham a política municipal e as atividades da Câmara de Salvador.

Ao longo de suas edições, a honraria já contemplou diferentes nomes da imprensa baiana, incluindo o editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias. Também estão entre os profissionais homenageados em edições anteriores os jornalistas Evilásio Júnior, Henrique Brinco e Matheus Morais.

A 11ª edição mantém o reconhecimento aos profissionais que atuam na cobertura cotidiana do Legislativo municipal, acompanhando votações, debates, projetos de lei e decisões dos vereadores de Salvador.