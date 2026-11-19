Siga o A TARDE no Google

A composição da equipe econômica e política do próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa a ganhar contornos nos bastidores. O senador Camilo Santana (PT-CE) é apontado como nome praticamente definido para comandar a Casa Civil, atualmente ocupada por Rui Costa.

A expectativa entre interlocutores que acompanham as articulações é de que a confirmação seja apenas uma questão de tempo. A possível escolha de Camilo também faz parte de uma composição que envolve o governador do Piauí, Rafael Fonteles, cotado para assumir o Ministério da Fazenda.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A indicação de Fonteles, no entanto, ainda depende de conversas em andamento. Para ocupar o cargo no governo federal, ele precisaria renunciar ao mandato de governador.

Ex-secretário da Fazenda do Piauí e formado em matemática, Fonteles passou a ganhar espaço nas discussões sobre o futuro da equipe econômica. Seu perfil é considerado “mais moderado” e visto como capaz de transmitir tranquilidade ao mercado financeiro.

Além da montagem do novo governo, a eventual chegada dos dois petistas aos ministérios também é interpretada como uma oportunidade para o partido projetar novas lideranças de olho nas Eleições de 2030.