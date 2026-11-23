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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de sua defesa, a autorização para receber a visita de João Henrique Nascimento de Freitas, seu advogado, durante o período em que estiver internado.

Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira, 20, após sentir dores no abdômen, no Hospital DF Star, em Brasília. O político, que cumpre prisão domiciliar, tem autorização para receber visitas diárias de seus advogados, entre 8h30 e 18h.

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As visitas permitidas possuem um prazo máximo de 30 minutos. A defesa de Bolsonaro reforçou, com a internação, o pedido para permanecer encontrando o cliente, condenado a 27 anos e nove meses de prisão.

Bolsonaro permanece internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado no DF Star, em Brasília, onde trata de dores abdominais, após um mal-estar iniciado na última semana, segundo seu filho, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC).

Bolsonaro permanece estável na unidade de saúde, mas sem previsão para receber alta médica até o momento.