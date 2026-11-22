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O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, e ainda não tem previsão de alta hospitalar. A atualização foi divulgada neste domingo, 22, em novo boletim médico que informa estabilidade clínica, mas manutenção do tratamento.

Bolsonaro está internado desde sexta-feira, 20, após apresentar fortes dores e distensão abdominal. Ele recebeu diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo e segue sob acompanhamento da equipe médica.

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De acordo com o comunicado divulgado pela unidade hospitalar, o ex-presidente continua em tratamento clínico, com alimentação suspensa e suporte nutricional.

“Paciente apresenta-se clinicamente estável, mantendo tratamento clínico, jejum e suporte nutricional. Segue sem previsão de alta hospitalar”, informa o boletim.

Por que Bolsonaro foi internado?

Bolsonaro passou mal na sexta-feira, 20, quando apresentou fortes dores abdominais. Após receber atendimento do médico particular, foi recomendado o encaminhamento ao Hospital DF Star para realização de exames.

A chegada à unidade hospitalar foi acompanhada por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar.

Segundo informações do hospital, ele deu entrada com quadro de dor e distensão abdominal. O diagnóstico divulgado pela equipe médica foi de abdômen agudo obstrutivo.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista. Após passar por uma cirurgia, recebeu autorização para cumprir a pena em prisão domiciliar. O ex-presidente também está em recuperação de uma pneumonia bacteriana.

Moraes autoriza visitas dos filhos



Durante o período de internação, Bolsonaro poderá receber visitas dos filhos e da enteada. A autorização foi concedida neste sábado, 21, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão contempla Carlos Nantes Bolsonaro, Jair Renan Valle Bolsonaro, Laura Firmo Bolsonaro e Letícia Marianna Firmo da Silva.

As visitas devem respeitar os horários estabelecidos e as regras de segurança do Hospital DF Star.

Moraes também determinou restrições à entrada de equipamentos eletrônicos. Não será permitido o acesso com celulares, câmeras ou quaisquer aparelhos que possam registrar imagens ou áudios do ex-presidente durante a internação.