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Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discutiram em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, neste sábado, 21, enquanto grupos se reuniam para fazer orações por sua recuperação.

Bolsonaro está internado na unidade desde a última sexta-feira, 20, após sentir fortes dores e apresentar distensão abdominal.

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Ao longo do dia de ontem, apoiadores e lideranças bolsonaristas organizaram manifestações religiosas na entrada do hospital. Entre os participantes estava o ex-candidato à Presidência da República, Padre Kelmon (PL).

Que vexame! Esses bolsonaristas são muito mal-educados. Na vigília em frente ao hospital onde o Bolsonaro está na UTI, rolou pancadaria. Um suposto bispo deu um tapa na cara de um outro bolsonarista que estava lá. Essa é a energia que essa gente tá passando para o Bolsonaro melhorar kkkkkk — Julio Freiress (@JFreiress_) November 22, 2026

Bolsonaro permanece na UTI

Boletim médico divulgado no sábado informou que o ex-presidente permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Segundo o comunicado, ele está consciente e clinicamente estável, mas ainda não há previsão de alta.

O hospital também não divulgou estimativa para a saída de Bolsonaro da terapia intensiva.

Michelle Bolsonaro visita o marido

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) chegou a Brasília na noite de sábado e seguiu diretamente para o hospital, onde visitou o marido na UTI. Ela chegou ao local por volta das 21h40 e passaria a noite na unidade.

Michelle estava em Israel desde a semana anterior, em uma viagem com um grupo de evangélicos. Após a internação de Bolsonaro, informou que havia conversado com o médico responsável pelo acompanhamento do ex-presidente.

Na sexta-feira, ela disse que retornaria ao Brasil na madrugada de sábado e que a viagem de volta já estava programada antes da internação do marido.

"Passou a noite sem dor", afirma Michelle

Michelle Bolsonaro (PL) informou, neste domingo, 22, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a noite sem dores e fará novos exames de imagem ainda nesta tarde. Ele está internado na UTI do hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo.

Em publicação nas redes sociais, Michelle contou que Bolsonaro já conseguiu caminhar e recebeu ajuda dela durante o banho.

"Meu bem passou a noite sem dor. Já fez uma caminhada, e eu o ajudei no banho, sequei seu cabelo e o hidratei", escreveu Michelle.

A senadora eleita também pediu orações para que o intestino do ex-presidente volte a funcionar normalmente e não seja necessária uma nova cirurgia.